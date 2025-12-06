Chiến sự Ukraine 6/12: Nga dồn toàn bộ sức mạnh vào cuộc đột phá Huliaipole

Xe tăng Leopard 2A6 trong biên chế quân đội Ukraine thuộc loại hiện đại nhất thế giới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine, Mỹ thông báo tiến độ đàm phán "kế hoạch hòa bình"

Ukrainska Pravda đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã báo cáo tiến độ đàm phán về "kế hoạch hòa bình" giữa phía Ukraine và Mỹ, đồng thời lưu ý rằng các cuộc họp sẽ tiếp tục hôm nay 6/12.

Ông Umerov nêu rõ: "Trong 2 ngày, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, tập trung thúc đẩy một lộ trình thực tế và hiệu quả để đạt được hòa bình lâu dài và công bằng tại Ukraine".

Ông Umerov khẳng định rằng ưu tiên của Kiev là một giải pháp đảm bảo bảo vệ nền độc lập và chủ quyền quốc gia, an ninh của người dân Ukraine, và tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai dân chủ thành công.

Các bên tham gia đã thảo luận về kết quả của cuộc gặp gần đây giữa phía Mỹ và Nga, cũng như các bước đi có thể dẫn đến chấm dứt chiến tranh.

Ông Umerov khẳng định: "Mỹ và Ukraine cũng đã nhất trí về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và thảo luận về các biện pháp răn đe cần thiết để đảm bảo hòa bình bền vững".

Đồng thời, ông Whitkoff cũng đăng tải trên mạng xã hội về tiến độ đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ, lưu ý rằng, hai bên đã thảo luận về kết quả của cuộc gặp Mỹ - Nga gần đây và các bước có thể dẫn đến chấm dứt cuộc chiến này. Mỹ và Ukraine cũng đã nhất trí về một khuôn khổ cho các thỏa thuận an ninh và thảo luận về các biện pháp răn đe cần thiết để duy trì hòa bình lâu dài.

Ông Witkoff cho biết: "Cả hai bên đều nhất trí rằng tiến triển thực sự hướng tới bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào thiện chí của Nga trong việc thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước giảm leo thang và chấm dứt giao tranh".

UAV Ukraine tiếp tục tập kích nhà máy lọc dầu của Nga ở Ryazan

Rạng sáng 6/12, UAV Ukraine đã lần thứ 9 tập kích nhà máy lọc dầu của Nga ở Ryazan.

Kênh Astra phân tích video mới được công bố và xác nhận nhà máy đã bị hư hại. Đám cháy nằm cách địa điểm quay phim từ 500 đến 800m.

Nga dồn toàn bộ sức mạnh để đột phá Huliaipole

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) được cho đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tập kích đường không quy mô lớn khác vào lãnh thổ Ukraine. Hàng trăm UAV được phóng đi mỗi ngày làm suy yếu hệ thống phòng không của đối phương. Trong tương lai gần, nhiều khả năng sẽ có một đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều "ăn miếng trả miếng" khi tiến hành các cuộc tập kích đường không (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, hoạt động có thể được phát hiện trên hầu hết tiền tuyến, nghĩa là cường độ của các cuộc tấn công vẫn rất cao.

Phía Nga dường như đang khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, và họ đã có thêm những bước tiến mới trên các khu vực mà trước đó tương đối tĩnh lặng. Sau khi Klynove thất thủ, Benzimiame hiện cũng được cho là đã sụp đổ. Cả hai thị trấn đều nằm ở phía bắc Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/12. Lực lượng Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, đột phá trên khu vực phía bắc nhằm cắt đứt huyết mạch hậu cần của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Tại Kupyansk, các đoạn video định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đang tiến về phía tây thành phố. Họ đang di chuyển qua khu vực trung tâm. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là các nhóm trinh sát - đặc nhiệm AFU hay đây là một cuộc phản công đã được lên kế hoạch.

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực đánh bật đối phương khỏi thành phố, và tình hình vẫn căng thẳng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 5/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Moscow đã dồn toàn bộ sức mạnh vào cuộc tấn công Huliaipole ở Zaporizhia. Quân đội Ukraine (AFU) đang triển khai thêm binh lực. RFAF có một mục tiêu duy nhất: chiếm được Huliaipole vào cuối năm nay.

Giao tranh đang diễn ra ở phía bắc Huliaipole, gần sông Gaichur, hướng Dnipropetrovsk, theo kênh Military Analytics của Ukraine.

Quân đội Nga đang đột phá Varvarivka, đẩy lùi đối phương ra khỏi phía bắc khu định cư. Lực lượng Kiev phòng thủ đang rút quân dự bị ra bờ sông. Tại khu vực Herasymivka và Ostapivske, RFAF đang cố gắng vượt sông Gaichur.

Trong 2 ngày qua, RFAF đã có những bước tiến mới ở phía bắc và phía đông Huliaipole, giành quyền kiểm soát các đường Zarichanska và Bochanska, kênh Suryiakmaps xác nhận.

Tại vùng Dnipropetrovsk liền kề với Zaporizhia, trong 2 tuần qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở Novopavlovka và giành lại được các vị trí đã mất hồi tháng 11 ở phía bắc khu định cư, tương tự như ở Ivanovka trước đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ngày 5/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: Suryiakmaps).

Ukraine tuyên bố chặn đứng hầu hết các nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 180 cuộc giao tranh, trong đó có 48 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Lực lượng Moscow tiến hành 48 cuộc không kích, thả 123 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 4.808 UAV cảm tử và thực hiện 4.114 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Nga đột phá Konstantinovka từ phía bắc

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu đột phá về phía Konstantinovka từ phía bắc.

Cụ thể, Sư đoàn dù Cận vệ 98 RFAF đã mở một cuộc tấn công từ làng Mayskoye và áp sát tiền tuyến của đối phương gần làng Klinovoye.

Lính dù Nga đang mở rộng hành lang đột phá bằng cách tấn công Verolyubovka, nơi cũng sắp bị xâm nhập ngay lập tức. Ngôi làng này là một mục tiêu quan trọng, vì nó sẽ đóng vai trò là điểm tựa cho Sư đoàn 98 RFAF trong cuộc tiến công tiếp theo vào Alekseevo - Druzhkovka. Tất cả các tuyến đường hậu cần quan trọng từ Druzhkovka và Kramatorsk đến Konstantinovka đều đi qua ngôi làng này.

Cùng với các hoạt động của Tập đoàn quân số 8 RFAF cũng theo hướng Alekseevo - Druzhkovka, nhưng từ phía nam, từ làng Rusin Yar, hoạt động của lính dù Nga đã đặt lực lượng đồn trú Ukraine trong tình thế nguy cấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Khu vực duy nhất mà AFU có thể huy động quân tiếp viện trong khi cố gắng ngăn chặn bước đột phá của Sư đoàn 98 là khu vực Molocharka và Novodmitrovka, nằm ngay phía bắc Konstantinovka.

Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 và Lữ đoàn bộ binh số 112 AFU được triển khai tại đây. Tuy nhiên, nếu rút quân khỏi đó, họ có nguy cơ để hở ra thêm một khu vực nữa để quân đội Nga xâm nhập thành phố.

Trong trường hợp này, lực lượng Kiev sẽ phải tham gia chiến đấu trong đô thị để tránh lặp lại "kịch bản Pokrovsk". Tại đây, quân đội Ukraine cũng không thể ngăn chặn đối phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng do thiếu bộ binh.

Giờ đây, Bộ chỉ huy Kiev có thể triển khai lực lượng được giải phóng nhờ việc từ bỏ các khu định cư lân cận. Họ có thể được triển khai như một "lữ đoàn cứu hỏa" để bảo vệ khu vực có vấn đề. Nghịch lý thay, chính những đơn vị này gần đây đã thất bại trong một nhiệm vụ tương tự. Do đó, cơ hội thành công của AFU tại Konstantinovka là khá thấp.

Lực lượng Moscow cũng đã xâm nhập tiền tuyến của đối phương gần các làng Berestok và Stepanivka, phía nam Konstantinovka. Trong tất cả các tuyến phòng thủ của Ukraine, đây được coi là tuyến phòng thủ mạnh nhất.

Tại đó, lực lượng Kiev dựa vào 4 ngôi làng: Berestok, Stepanivka, Dolgaya Balka và Ilyinivka, được kết nối bằng một mạng lưới đường bộ phát triển tốt, biến chúng thành một khu vực phòng thủ biệt lập.

Tuy nhiên, mục tiêu của Bộ chỉ huy Moscow là trói chặt đối phương và ngăn chặn họ giải phóng lực lượng để chống lại cuộc tấn công của Sư đoàn 98 gần Klinovoye và Verolyubivka.

Hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk - Mirnograd?

Trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd, chiến dịch loại bỏ toàn bộ lực lượng Kiev trong vòng vây Mirnograd đang dần đi đến hồi kết. Ngày càng ít binh sĩ Ukraine còn lại trong thành phố, và về phía bắc, mặt trận đã tiếp tục di chuyển, kênh Rybar cho hay.

Lực lượng Moscow đang giành lại các vị trí bị mất trong các cuộc phản công của AFU ở sườn phía bắc. Một số vành đai rừng đã trở lại quyền kiểm soát của Nga dọc tuyến Suvorovo - Nikanorivka, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine từ Belitske.

Thông tin về việc RFAF kiểm soát hoàn toàn Rodinske vẫn chưa được xác nhận, mặc dù không thể loại trừ khả năng này do diễn biến của các sự kiện trên mặt trận. Điều đó đặc biệt đúng khi các đơn vị Moscow đang tiến quân từ Pokrovsk về phía bắc và tây bắc.

Ở sườn phía tây, cuộc chiến giành Grishino vẫn tiếp diễn. Trước đó, quân đội Ukraine đã phát động các cuộc đột kích Pokrovsk thông qua khu định cư này, và lực lượng Kiev tập trung ở đó vẫn còn khá cao.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 5/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV Military cung cấp thông tin làm rõ chuyện gì đang xảy ra ở Mirnograd. Quân đội Nga đang đột phá ở phía bắc sau khi kiểm soát phần phía nam. Những binh sĩ Ukraine còn lại đã bị đánh bật khỏi những khu vực kiên cố nhất của Mirnograd.

Nếu trước đó việc tiếp tế cho 1.000 tay súng AFU đồn trú được thực hiện với sự hỗ trợ của UAV và robot mặt đất, thì hiện giờ gần như không còn nữa.

Đây được cho là cái giá phải trả cho việc Bộ chỉ huy Kiev lo sợ trước hiệu ứng truyền thông về việc mất đồng thời hai "pháo đài" Pokrovsk và Mirnograd, khi ra lệnh cho lực lượng đồn trú Mirnograd "tử thủ". Nhóm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt liên tục phải chịu đựng những cuộc tập kích của bom lượn hạng nặng FAB-3000.

Một khi quân đội Nga kiểm soát Mirnograd, họ sẽ giải phóng một lực lượng đáng kể để tăng tốc độ tấn công trên toàn mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 5/12. Moscow tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Pokrovsk, đồng thời tiếp tục bao vây chặt lực lượng Kiev ở Mirnograd trong khu vực màu tím (Ảnh: Kalibrated Maps).

Tướng Syrsky: "Chúng tôi giành lại Pokrovsk mỗi ngày'"

Kênh Zlatti71 đưa tin, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky tuyên bố: "Ở phía tây nam Pokrovsk, chúng tôi đang kiểm soát và giữ vững 13km2 diện tích trực tiếp trong thành phố. Và diện tích này đang mở rộng hàng ngày. Về việc một số phương tiện truyền thông Đức đăng tải thông tin rằng quân đội Nga đã chiếm được Pokrovsk, tôi một lần nữa có thể khẳng định với sự tự tin tuyệt đối rằng thông tin này là sai sự thật".

"Chúng tôi đang kiểm soát phần phía bắc của thành phố, và quân đội Nga tiếp tục tổn thất binh lính trực tiếp tại Pokrovsk. Chúng tôi đang nắm giữ cả thành phố lẫn khu vực trung tâm", ông Syrsky khẳng định.

Kèm theo tuyên bố của Tướng Syrsky, bản đồ tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn hiển thị 100% Pokrovsk, 100% Mirnograd và 100% Rodinske nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev.

Bản đồ tác chiến ngày 5/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định cả 3 khu định cư Pokrovsk, Mirnograd và Rodinske vẫn do lực lượng Kiev nắm giữ (Ảnh: BTTM Ukraine).

Nga gia tăng hoạt động ở Borova

Kênh Rybar đưa tin, có bằng chứng về sự gia tăng hoạt động của RFAF xuất phát từ khu vực Borova. Ban đầu, các cảnh quay từ Boguslavka còn mâu thuẫn, nhưng sự hiện diện của các chiến binh Nga trong làng giờ đây đã được xác nhận.

Kể từ khi lực lượng Moscow kiểm soát Kolesnikovka và Kruglyakovka mùa thu năm ngoái, mặt trận vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh trong một thời gian dài. Trước đó, các cuộc phản công và việc triển khai quân tiếp viện đã cho phép AFU đẩy lùi các cuộc tấn công vào Boguslavka từ phía bắc, nhưng giờ đây binh sĩ Nga cuối cùng cũng đã xâm nhập ngôi làng.

Quân đội Nga đang tiến qua các cánh đồng và thành trì về phía Borova lân cận, một thành trì lớn của Ukraine ở bờ trái sông Oskol.

Trong khi đó, tình hình ở vòng vây phía bắc vẫn còn bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh". Trước đây, khu vực này do lực lượng Moscow chiếm giữ, nhưng sau đó AFU đã tái chiếm, giành lại một phần Zagryzovo và Novaya Kruglyakovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 5/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine gần Kramatorsk

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Nam RFAF tiếp tục tiến công, sử dụng điểm đột phá gần Mayskoye, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Sau khi kiểm soát Klinovoye, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công dọc theo tuyến đường sắt để hội tụ với cánh quân đang tấn công gần ngoại ô Verolyubovka, và họ đã chiếm được Bezymyannoye. Lực lượng Kiev tại Verolyubovka, vốn đã bị áp sát từ 3 phía, đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây.

Việc quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực này, cách Alekseyevo-Druzhkovka khoảng 3,5-4km, tạo ra một tình huống rất nguy hiểm cho đối phương.

Trên các cao nguyên, lực lượng Kiev giữ một cứ điểm ở Izhevsk, và xa hơn nữa là vùng ngoại ô phía bắc Konstantinovka và phần phía đông Alekseyevo - Druzhkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực cắm cờ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Gần Seversk (Siversk), về phía bắc, quân đội Nga đã xâm nhập phía đông Svyatopokrovskoe, và "vùng xám" đang mở rộng, kênh Military Analytics của Ukraine cho hay.

Quân đội Ukraine lưu ý rằng đối phương không tấn công trực diện, mà đang di chuyển vòng qua làng, dọn dẹp các tuyến đường và nơi trú ẩn, tránh các cứ điểm, từ đó đẩy lùi các vị trí của AFU ở phía bắc. Trên khu vực này, RFAF đang tích cực sử dụng UAV FPV làm rối loạn lực lượng phòng thủ và tăng tốc độ tiến công.

Theo hướng di chuyển hiện tại, có nguy cơ quân đội Nga sẽ vượt sông Sukha. Họ đang tiến về phía sông và có thể sẽ cố gắng vượt sang bờ bên kia để mở rộng vị thế. Xa hơn trên tuyến đường này là các khu định cư Potroshnikovka và một số ngôi làng nhỏ. Nếu chiếm được chúng, RFAF sẽ có chỗ đứng để từng bước tiến xa hơn. Hậu quả chiến lược gần nhất là hướng di chuyển về phía Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 5/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, tiếp tục phát triển theo các mũi tên vàng. Lực lượng Kiev được cho là rút lui theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Deepstate: Nga có những bước tiến mới ở Donetsk

Các nhà phân tích của kênh Deepstate có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo rằng quân đội Nga đã có những bước tiến gần Seversk, Fedorovka và Mirnograd.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã tiến gần Seversk, Fedorovka và Mirnograd".

Trước đó, Bộ Tư lệnh Đổ bộ đường không Ukraine báo cáo rằng Pokrovsk và Mirnograd không bị bao vây, lực lượng phòng vệ đang nỗ lực mở rộng hậu cần và kiểm soát các khu vực.