"Mưa hỏa lực" của Nga khiến nhiều khu vực Ukraine mất điện 12-16 giờ/ngày

Lính cứu hỏa Ukraine ở hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: UP).

Người Ukraine ở một số khu vực hiện phải chịu cảnh mất điện 12-16 giờ mỗi ngày khi lưới điện bị quá tải do các cuộc tập kích của Nga. Các hộ gia đình sẽ bị cắt điện nhiều lần trong ngày 8/12, trong khi các nhà máy phải tuân thủ hạn mức tiêu thụ riêng.

Theo công ty vận hành lưới điện Ukraine Ukrenergo, động thái này diễn ra khi thiệt hại từ các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga tiếp tục gây áp lực lên hệ thống cung cấp và truyền tải điện.

Các biện pháp này được triển khai sau một đợt tập kích của Nga nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng điện áp cao của Ukraine. Nga trước đó cho biết, các đòn tập kích của nước này nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến đấu của quân đội Ukraine.

Các đòn đánh đã khiến lưới điện thiếu công suất và buộc phải áp dụng thời gian cắt điện dài hơn trong các giờ cao điểm. Ukrenergo thông báo rằng các hộ gia đình sẽ mất điện nhiều lần trong ngày, trong khi các nhà máy lớn sẽ phải tuân thủ hạn mức tiêu thụ điện riêng.

Giới chức cho biết nhiều khu vực hiện đang mất điện 12-16 giờ mỗi ngày, cao hơn nhiều so với mức 4-8 giờ trước đợt tập kích mới nhất.

Ukrenergo cho biết thời gian và độ dài của các đợt cắt điện có thể thay đổi tùy theo tình trạng lưới điện, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi cập nhật tại địa phương. Nhà vận hành cũng khuyến khích các hộ gia đình tiết kiệm điện trong những khung giờ có điện.

Cuối tuần trước, một cuộc tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV của Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, các trạm biến áp, cơ sở phát điện.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 653 UAV tấn công loại Shahed, 36 tên lửa hành trình và 17 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trên khắp cả nước. Có 60 vụ tấn công được ghi nhận tại 29 địa điểm.

“Tâm điểm của những đòn đánh này lại tiếp tục là cơ sở hạ tầng năng lượng", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Các vụ nổ được ghi nhận tại Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia và Bila Tserkva. Bộ Năng lượng cho biết các đòn tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở phát điện, phân phối và truyền tải tại các tỉnh Kiev, Chernihiv, Lviv, Odessa, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkov.

Cuộc tấn công lần này là “khá nghiêm trọng” đối với hệ thống điện của Ukraine, Vitaliy Zaichenko, lãnh đạo công ty Ukrenergo, nói với Kyiv Independent. Các đòn đánh đã trúng trạm biến áp và cơ sở phát điện của Ukrenergo.

Các đòn đánh của Nga cũng trúng các nhà máy nhiệt điện thuộc tập đoàn DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, kể từ tháng 10. Công ty không nêu tên nhà máy vì lý do an ninh, nhưng cho biết thiết bị phát điện bị “hư hại nghiêm trọng".