Tổng thống Mỹ cảm thấy "đôi chút thất vọng" với nhà lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Ông Trump ngày 7/12 nói rằng ông cảm thấy “đôi chút thất vọng” với ông Zelensky vì chưa đọc bản kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

“Chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúng tôi cũng đã nói chuyện với các lãnh đạo Ukraine, bao gồm Tổng thống Zelensky, và tôi phải nói rằng tôi có đôi chút thất vọng vì ông Zelensky vẫn chưa đọc bản đề xuất, tính đến vài giờ trước”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi tại thảm đỏ sự kiện Kennedy Center Honors.

Hiện chưa rõ ông Trump đang đề cập tới bản đề xuất nào vì trong thời gian qua các bên liên tục đàm phán để điều chỉnh các điểm liên quan tới kế hoạch mà Washington đưa ra. Tổng thống Mỹ cũng không giải thích rõ hơn về tuyên bố ông Zelensky "chưa đọc" bản đề xuất cụ thể là gì.

Nhiều ngày đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine, bao gồm ông Zelensky, đã kết thúc ngày 6/12 mà chưa đạt được bước đột phá rõ ràng, dù Tổng thống Ukraine cam kết sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi hướng tới “hòa bình thực sự”.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi các đặc phái viên Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, và Moscow đã bác bỏ một phần đề xuất của Mỹ.

Kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều bản thảo kể từ khi xuất hiện lần đầu vào tháng 11, giữa những lo ngại từ Ukraine rằng nó đang có những điều khoản nghiêng về hướng có lợi cho Nga.

Ngoài ra, ông Trump tin rằng Nga chấp nhận kế hoạch do Washington đề xuất nhằm giải quyết hòa bình xung đột ở Ukraine. "Về phía Nga, tôi tin là họ thấy ổn với đề xuất này", ông Trump nói với các phóng viên.

Vào tháng 11, Washington đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm để giải quyết xung đột tại Ukraine. Tài liệu này khiến Ukraine và các đối tác châu Âu không hài lòng và tiến hành tổ chức nhiều vòng tham vấn để sửa chữa.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết bản kế hoạch hòa bình ban đầu đã được chỉnh sửa để tính đến lập trường của Moscow và Kiev, chỉ còn lại một vài vấn đề gây tranh cãi. Ông cũng lưu ý rằng số điểm đã giảm xuống còn 22.

Trong khi đó, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine đang rất gần.

Ông cho rằng, việc hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào hai vấn đề chính còn tồn đọng: Tương lai của Donbass và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. “Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ những thứ còn lại sẽ vận hành khá ổn”, ông Kellogg nói.

Sau vòng đàm phán thứ 6 với Mỹ, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết một thỏa thuận hòa bình là có thể đạt được, nhưng nhấn mạnh rằng Nga trước tiên phải có những bước đi thực chất hướng tới giảm leo thang. Các cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch hòa bình dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới.