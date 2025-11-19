Mỹ có thể đã soạn kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Axios dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và Nga ngày 18/11 cho biết, kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn ra là một lộ trình gồm 28 điểm, lấy cảm hứng từ kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza mà ông Trump đưa ra.

Tương tự kế hoạch Gaza, đề xuất này bao gồm “hòa bình ở Ukraine, các bảo đảm an ninh, an ninh ở châu Âu và tương lai quan hệ Mỹ với Nga và Ukraine”, Axios cho hay.

Theo Axios, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang dẫn dắt quá trình xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev”.

Axios dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, ông Witkoff đã trao đổi kế hoạch này với cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, vào đầu tuần này tại Miami.

Một quan chức Mỹ cũng nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các quan chức châu Âu về đề xuất.

Nhà Trắng cũng như phía Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và chưa có dấu hiệu lắng xuống. NBC News dẫn các đánh giá tình báo Mỹ cho thấy Nga quyết tâm hơn bao giờ hết tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine và tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường.

Các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc bất chấp 3 cuộc đối thoại trực tiếp diễn ra trong năm nay thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donal Trump.

Tuần trước, giới chức Ukraine xác nhận đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Nga do không đạt được nhiều tiến triển.

Điện Kremlin cảnh báo: "Ukraine sớm muộn sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của họ sẽ xấu đi từng ngày”.

Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga thực sự muốn hòa bình, sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao, nhưng khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố Kiev sẽ cố gắng “kích hoạt lại” tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

“Điều quan trọng, khi mọi thứ đang diễn ra, là cảm nhận được sự ủng hộ liên tục ở phía sau”, ông Zelensky nói tại cuộc họp báo ở Madrid cùng Thủ tướng Tây Ban Nha.

Sau đó, ông cho biết ông dự định thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 19/11 về cách mang lại “nền hòa bình công bằng” cho Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ từng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga vào mùa xuân năm 2022 cũng như đầu năm nay, nhưng những cuộc đàm phán đó đã không thể chấm dứt giao tranh.

“Tôi nghĩ cuộc gặp với ông Erdogan sẽ đủ để có một cuộc thảo luận thực chất. Chúng tôi có một số lập trường và tín hiệu từ Mỹ, ngày mai chúng ta sẽ xem”, ông Zelensky nói thêm, song không cung cấp chi tiết.