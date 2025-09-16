Tổng thống Mỹ và Ukraine có thể gặp nhau vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm ở Nhà Trắng ngày 18/8 (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp nhau vào tuần tới khi các lãnh đạo quốc tế có mặt tại New York từ ngày 22/9 để tham dự phiên họp cấp cao thường niên của Liên hợp quốc.

"Tổng thống (Donald Trump) đang cố gắng làm mọi điều có thể để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống đã có nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó có thể sẽ gặp lại vào tuần tới tại New York", Ngoại trưởng Rubio nói.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Ông ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu hòa bình là có thể, ông ấy muốn đạt được điều đó”.

Ukraine chưa bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Khả năng diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine được nêu ra trong bối cảnh nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa đạt được kết quả cụ thể nào.

Lần gặp nhau gần đây nhất của ông Trump và ông Zelensky là vào ngày 18/8 tại Nhà Trắng cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, chỉ vài ngày sau khi ông Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska.

Khi đó, ông Trump cam kết chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Ukraine, song nỗ lực này chưa có kết quả khi ông Putin mời ông Zelensky tới Moscow và bác bỏ những địa điểm khác.

Kiev từ chối đề xuất đàm phán tại Moscow. Ông Zelensky nhiều lần khẳng định sẽ không tới Nga để đàm phán, nhưng luôn bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga ở một địa điểm trung lập.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng ông Trump là người duy nhất có thể vừa nói chuyện với ông Putin, vừa với ông Zelensky và cả lãnh đạo châu Âu.

“Nếu bằng cách nào đó Tổng thống rút lui, hoặc trừng phạt Nga và nói rằng tôi đã hết nhiệm vụ, thì sẽ không còn ai trên thế giới có thể làm trung gian kết thúc cuộc chiến”, ông Rubio nhấn mạnh.

Trước khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng một ngày, đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đổ hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Đến nay, ông Trump thừa nhận giải quyết cuộc xung đột này phức tạp hơn ông nghĩ.