Nga không tham gia đàm phán về Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

“Không, sẽ không có đại diện Nga nào ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Hiện tại, các liên hệ này đang diễn ra mà không có sự tham gia của Nga”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 18/11.

Một nguồn thạo tin cho hay, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, cũng sẽ không tham gia các cuộc họp tại Istanbul.

“Ông Dmitriev đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 24-26/10 tại Mỹ”, nguồn tin nói thêm.

Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trao đổi với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kết quả của các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ông sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 trong nỗ lực khôi phục đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.

Ông nói phái đoàn sẽ trình bày “các giải pháp đã được xây dựng” cho các đối tác và cũng muốn nối lại các cuộc trao đổi tù binh. Ông Zelensky không nêu rõ ông dự định đàm phán với ai ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nội dung của những tuyên bố đã chuẩn bị.

Theo một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tham gia cuộc đàm phán dự kiến này.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO có quan hệ hữu hảo với cả Nga và Ukraine, đã là địa điểm chính cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hoạt động ngoại giao phần lớn đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước thông báo trừng phạt các tập đoàn dầu khí Nga Lukoil và Rosneft nhằm đáp trả điều ông cho là Moscow trì hoãn đàm phán.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc Kiev không đủ thiện chí nối lại hòa đàm.

Ông Peskov nói sự sẵn sàng của Kiev trong việc tìm kiếm một lối thoát khỏi xung đột chỉ có thể được đánh giá khi chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu ra các đề xuất của mình, những đề xuất mà ông đã đề cập trước chuyến đi tới Istanbul.

“Hiện tại, chúng tôi không thể thấy điều gì trong bước đi này vì chúng tôi không biết nó liên quan đến điều gì. Khi chúng tôi biết, chúng tôi sẽ có thể nói liệu chúng tôi thấy điều gì hay không”, ông Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi về việc liệu Điện Kremlin có coi tuyên bố của ông Zelensky về việc có những giải pháp đã được xây dựng mà ông dự định đề xuất với các đối tác ở Istanbul như một dấu hiệu cho thấy Kiev sẵn sàng đối thoại thực chất hay không.

Ông Peskov cũng nói thêm, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi đối với các sáng kiến hòa bình của Nga, cũng như thông tin về việc họ sẵn sàng nối lại đàm phán với Moscow.

“Không, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Kiev. Rõ ràng, ông Zelensky đang đề cập đến các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra vào ngày mai tại Istanbul”, ông Peskov nói. Ông cho biết, Điện Kremlin sẽ chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán này.