Ukraine dự đoán thời điểm Nga chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 16/11 nhận định, Nga có thể sẽ buộc phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine khi 2 yếu tố hội tụ: thực tế hơn về một chiến thắng tiềm tàng và khi tổn thất quá lớn.

“Nga sẽ phải dừng cuộc xung đột này khi 2 yếu tố xuất hiện: khi họ không còn cho rằng bằng cách nào đó có thể giành chiến thắng trên chiến trường và cái giá của việc tiếp tục cuộc chiến vượt quá cái giá của việc dừng lại”, ông Sybiha giải thích.

Ông Sybiha nói thêm rằng cộng đồng quốc tế có đủ đòn bẩy để hối thúc Nga chấm dứt xung đột. Ông cũng kêu gọi các đồng minh thay đổi cách tiếp cận trong việc hỗ trợ Ukraine.

“Điều chúng ta cần là chuyển từ hỗ trợ lâu nhất có thể sang hỗ trợ mạnh mẽ hết mức có thể”, Ngoại trưởng Sybiha viết.

Ông Sybiha nhấn mạnh, cuộc chạy đua vũ trang hiện đại không còn xoay quanh vũ khí hạt nhân, mà là về hàng triệu máy bay không người lái giá rẻ, và bên nào có thể mở rộng sản xuất nhanh hơn sẽ giành được hòa bình.

“Điều này đòi hỏi việc tài trợ nhanh chóng và đầy đủ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, quốc gia hiện là nguồn đổi mới quốc phòng lớn nhất thế giới”, ông nói.

Theo ông Sybiha, với đủ nguồn lực, Ukraine có thể sản xuất tới 20 triệu máy bay không người lái vào năm tới. Nếu Ukraine giành được lợi thế, Nga có thể buộc phải chấm dứt xung đột.

“Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Cả về nguồn lực lẫn công nghệ. Chúng ta cần đạt được trạng thái cân bằng và lợi thế để buộc Nga dừng cuộc chiến. Chúng ta có thể sản xuất tới 20 triệu máy bay không người lái vào năm tới nếu nhận được đủ nguồn tài trợ”, nhà ngoại giao Ukraine kết luận.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

NBC News dẫn các đánh giá tình báo Mỹ cho thấy Nga quyết tâm hơn bao giờ hết tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine và tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường.

Các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc bất chấp 3 cuộc đối thoại trực tiếp diễn ra trong năm nay thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donal Trump.

Tuần trước, giới chức Ukraine xác nhận đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Nga do không đạt được nhiều tiến triển. Moscow cáo buộc Kiev thiếu thiện chí khiến các cuộc đàm phán bế tắc.

Điện Kremlin cảnh báo: "Ukraine sớm muộn sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của họ sẽ xấu đi từng ngày”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, “Nga thực sự muốn hòa bình, sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”, nhưng khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.