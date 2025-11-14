Ukraine đình chỉ đàm phán, Nga cảnh báo

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: EPA).

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa đầu tuần này cho biết Ukraine đã đình chỉ các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga sau 3 vòng đàm phán tại Istanbul, vì “rất ít tiến triển”. Ông cho biết, Ukraine và Nga đã không có cuộc họp nào kể từ cuối tháng 7.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/11 nói với các phóng viên rằng Moscow đã ghi nhận phát biểu của nhà ngoại giao Ukraine.

“Chúng rất quan trọng. Trên thực tế, những tuyên bố này chính thức hóa tình trạng trên thực tế, khi phía Ukraine không muốn tiếp tục liên lạc… Điều này thật đáng buồn”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Trong bối cảnh không thể tiếp tục cuộc đối thoại, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách có thể”.

Ông Peskov cảnh báo: “Phía Ukraine phải nhận thức rằng sớm hay muộn họ sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của họ sẽ xấu đi từng ngày”.

Ông Peskov nói thêm rằng, “Nga thực sự muốn hòa bình. Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”, nhưng khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.

Moscow luôn khẳng định trong suốt xung đột rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và bao gồm các bảo đảm rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, cùng với việc nước này phải phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận “thực tế lãnh thổ” trên thực địa.

Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận, cho rằng các điều kiện này không khác nào việc buộc Kiev đầu hàng và nhượng bộ lãnh thổ.

Theo Ukraine, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tiến công ở Donbass và Zaporizhia để giành được một thắng lợi để có thêm ưu thế trên bàn đàm phán với Mỹ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây ở Kupyansk và khu vực Pokrovsk - Mirnograd thuộc Donbass, miền Đông Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố tiếp tục siết chặt vòng vây và tuyên bố kiểm soát phần phía đông của Kupyansk.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ trên hướng Pokrovsk và tiến hành một loạt cuộc tập kích vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Syrskyi lưu ý, hướng Pokrovsk vẫn là trọng tâm trong cuộc tiến công của Nga. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Ukraine dành sự chú ý đặc biệt để bảo đảm binh sĩ ở khu vực này có đầy đủ mọi thứ họ cần, đồng thời cũng đang làm việc để củng cố các tuyến hậu cần.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu thêm 3 năm nữa.

“Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài 3 năm nữa và những cuộc chiến như vậy thường kéo dài khoảng một thập kỷ”, ông nói.