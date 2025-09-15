Nga cảnh báo cứng rắn ý tưởng lập vùng cấm bay ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

“Thật sự mà nói, việc thực hiện ý tưởng tạo ra một vùng cấm bay phía trên Ukraine và cho phép các quốc gia NATO bắn hạ máy bay không người lái của chúng ta sẽ chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: xung đột giữa NATO và Nga”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 15/9, khi bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski liên quan đến khả năng thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Medvedev cũng bình luận về cái gọi là “sáng kiến châu Âu hùng mạnh mang tên Eastern Sentry”. “Dường như đó là tất cả những gì còn lại của cái gọi là liên minh tự nguyện”, ông nói.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo liên minh này đã khởi động sáng kiến ​​tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông NATO sau vụ máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Theo ông, chiến dịch có sự tham gia của các lực lượng từ Đan Mạch, Pháp, Vương quốc Anh, Đức và nhiều nước khác. "Eastern Sentry sẽ tăng cường cả tính linh hoạt và sức mạnh cho thế trận của NATO. Với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng", ông nói.

Tổng tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, cho biết chiến dịch sẽ bao gồm việc tăng cường năng lực tác chiến, tích hợp phòng thủ trên không và trên bộ, cũng như đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các đối tác NATO.

Theo thông báo từ NATO, trong số các trang thiết bị được điều động cho hoạt động này có 2 máy bay chiến đấu F-16 và một tàu chiến của Đan Mạch, 3 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và 4 tiêm kích Eurofighter của Đức.

"Chiến dịch này sẽ bao phủ toàn bộ sườn phía đông của các quốc gia NATO, từ cực bắc đến Biển Đen và Địa Trung Hải. Khắp sườn phía đông, chúng tôi sẽ liên tục điều chỉnh và thay đổi thế trận để ứng phó với các mối đe dọa cụ thể", tướng Grynkewich nói.

Các động thái của NATO và bình luận của giới chức Nga được đưa ra trong bối cảnh 2 quốc gia thành viên NATO gồm Ba Lan và Romania gần đây cáo buộc máy bay không người lái của Moscow vi phạm không phận.

Chính phủ Ba Lan tuần trước cho biết có tới 19 vụ vi phạm không phận liên quan đến các UAV được cho là của Nga. Ba Lan gọi đây là sự việc “chưa từng có” và yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan. Moscow nhấn mạnh sẵn sàng tiến hành tham vấn mang tính xây dựng với các bên.