Tính năng đặc biệt lần đầu xuất hiện trên "tàu sân bay mini" của Ukraine

USV Sea Baby của Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Defense Express đưa tin, lần đầu tiên, các xuồng không người lái (USV) của Ukraine đã được ghi nhận mang theo UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, đánh dấu một bước tiến mới của loại vũ khí này.

Trong thời gian qua, Kiev đã nỗ lực cải tiến xuồng không người lái từ vũ khí tấn công cảm tử thành hệ thống mang theo các UAV cỡ nhỏ. Với cơ chế như "tàu sân bay mini", các USV Ukraine có thể gia tăng đáng kể tầm tấn công của UAV FPV về phía đối phương.

Ít nhất từ đầu năm nay, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã trang bị cho xuồng không người lái Sea Baby các UAV FPV điều khiển bằng vô tuyến và nay là loại điều khiển bằng cáp quang.

Nga đã thu giữ được một chiếc USV như vậy của Ukraine trong cuộc tập kích vào cảng Tuapse. Theo ảnh chụp, chiếc USV của Ukraine có gắn 4 ô, mỗi ô chứa một UAV FPV. Đáng chú ý nhất là các UAV này được trang bị cáp quang.

UAV điều khiển cáp quang được xem là một đột phá về mặt chiến thuật trong cuộc xung đột hơn 3 năm qua. Nga là bên tiên phong sử dụng các UAV này, vốn dùng cáp quang dài hàng chục km để truyền tín hiệu. Ưu điểm của nó là gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử.

Sau động thái của Nga, Ukraine đã nhanh chóng học hỏi để có các phiên bản UAV cáp quang của riêng mình.

Tuy nhiên, cuộc đua về mặt công nghệ này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Truyền thông nhà nước Nga gần đây đưa tin, chiếc USV điều khiển bằng cáp quang đầu tiên đã được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen. USV này do trung tâm nghiên cứu - sản xuất Ushkuynik phát triển và được công khai hình ảnh.

Theo đó, Nga quảng bá hệ thống đa năng này có thể hoạt động như USV cảm tử, một nền tảng mang theo UAV FPV, và thậm chí là một “thợ săn” đối với các phương tiện không người lái trên biển của Ukraine.

Về lý thuyết, hệ thống này có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động, vì USV có thể mang theo hàng chục kg cáp. Điều này cho phép duy trì liên lạc ổn định, chống nhiễu tốt hơn so với liên kết vô tuyến hoặc vệ tinh, vốn dễ bị tác chiến điện tử gây gián đoạn.

Trước đó, trên mặt đất, các UAV cáp quang của Nga đã gây ra thách thức không nhỏ cho Ukraine vì nó miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu. Nga được xem đang đi tiên phong trong công nghệ sử dụng cáp quang để ngăn Ukraine đánh chặn thành công vũ khí.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể gây thách thức cho hoạt động của USV do sợi cáp quang phải có lớp vỏ bảo vệ, khiến nó nặng hơn đáng kể so với sợi cáp quang trần dùng trong UAV FPV. Mặc dù trọng lượng không quá quan trọng với các nền tảng trên biển, nhưng tổng chiều dài cáp mà USV có thể mang theo vẫn bị giới hạn.

Cường độ tín hiệu cũng là một thách thức. Để hoạt động hiệu quả, USV cần có khả năng bao quát hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Nếu không có các bộ tiếp sóng hoặc khuếch đại tín hiệu, chiều dài tối đa của cáp khó có thể vượt quá 100km.