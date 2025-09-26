Hỏa lực "không thể gây nhiễu" của Nga luồn lách sâu vào phòng tuyến Ukraine

Nhiều khu vực tiền tuyến ở Ukraine như mạng nhện khổng lồ do sự bùng nổ của UAV cáp quang (Ảnh: Forbes).

Năm ngoái, UAV cáp quang đã xuất hiện như một công nghệ thay đổi cuộc chơi trong chiến sự Nga - Ukraine. Bằng cách truyền dữ liệu qua cáp quang, các UAV này miễn nhiễm trước các hệ thống tác chiến điện tử mà cả hai bên đều sử dụng để gây nhiễu UAV truyền thống vận hành bằng sóng vô tuyến.

Dù được sử dụng ngày càng phổ biến, hiệu quả của UAV cáp quang vẫn bị hạn chế bởi tầm hoạt động, do suy hao tín hiệu qua cáp và trọng lượng nặng của cuộn dây.

Tuy nhiên, truyền thông Nga cho biết, Moscow đã giải quyết được vấn đề này nhờ việc đưa vào sử dụng UAV lặp tín hiệu cáp quang mới.

Mặc dù chỉ có ít thông tin được công bố, nhưng khái niệm UAV lặp tín hiệu cáp quang khá đơn giản. Hệ thống bao gồm một UAV lặp tín hiệu kết nối với nhiều UAV tấn công, tất cả đều điều khiển qua cáp quang.

Một sợi cáp chính chạy từ người điều khiển tới UAV lặp tín hiệu, tại đó tín hiệu được khuếch đại rồi truyền tiếp tới UAV tấn công tương ứng. Một blogger quân sự Nga tuyên bố rằng cách bố trí này cho phép UAV tấn công đạt tầm mục tiêu từ 50-60 km, nhờ tải trọng cáp được chia sẻ giữa UAV lặp tín hiệu và UAV tấn công. Về lý thuyết, có thể dùng nhiều UAV lặp tín hiệu để tăng thêm tầm hoạt động cho các UAV cáp quang trong mạng lưới.

Khi được triển khai, các UAV bay cùng nhau để dây cáp quang của UAV tấn công vẫn cuộn lại phần lớn. Khi đến địa điểm chỉ định, UAV lặp tín hiệu dừng lại, còn UAV tấn công tiếp tục tiến lên, thả dây cáp ra khi bay tới. UAV tấn công sau đó tìm và tấn công mục tiêu. Các nguồn tin nói rằng UAV lặp tín hiệu có thể quay về vị trí điều khiển, thu hồi lại dây cáp để tái sử dụng.

Trong năm qua, UAV cáp quang đã trở thành một thành tố trung tâm trong kho vũ khí UAV của Nga. Khi mới xuất hiện, chúng chủ yếu được dùng để tập kích mục tiêu giá trị cao, đặc biệt là các hệ thống chống UAV của Ukraine.

Bằng cách vô hiệu hóa các hệ thống đó, Nga có thể vận hành các UAV khác của mình mà hầu như không bị cản trở. Khi số lượng tăng lên, Nga tăng cường dùng UAV cáp quang để phóng vào các mục tiêu then chốt của Ukraine, nhất là ở những khu vực bị gây nhiễu.

Khi kết hợp với UAV lặp tín hiệu để mở rộng tầm bay, UAV tấn công cáp quang có thể đánh sâu hơn vào phòng tuyến Ukraine, làm tăng mối đe dọa.

Dựa trên năng lực này, quân đội Nga đã phát triển các “vùng sát thương” phía trước phòng tuyến của mình bằng cách kết hợp UAV cáp quang và UAV truyền thống.

Các vùng này đặc biệt được lập ở phía trước chiến tuyến Nga tại Donetsk và Kharkov. Chúng gây khó khăn cho Ukraine trong việc tổ chức các đợt tập kích phối hợp, đồng thời khiến việc tiếp tế cho các đơn vị trong vùng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Độ sâu của các "vùng sát thương" này bị giới hạn bởi tầm hoạt động của UAV trước khi bị gây nhiễu. Việc sử dụng UAV lặp tín hiệu có thể nhân đôi độ sâu của khu vực.

Sự xuất hiện của UAV lặp tín hiệu cũng tăng cường khả năng Nga tập kích vào hạ tầng hậu phương hỗ trợ cho các hoạt động hậu cần của Ukraine.

Các sĩ quan Ukraine báo cáo rằng Nga đang có hệ thống trong việc nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần, kho, đường sá và tuyến sơ tán ở Donetsk nhằm làm suy yếu các “thành phố pháo đài” của Ukraine trong khu vực.

Với UAV lặp tín hiệu mở rộng tầm bắn, các cuộc tấn công này có thể vươn sâu hơn vào vùng hậu cần của Ukraine, gây rối loạn nguồn tiếp tế và di chuyển, qua đó mang lại lợi thế tác chiến cho Nga.

Trong suốt cuộc chiến, Ukraine liên tục tìm cách phát triển các biện pháp chống UAV nhằm đối phó với tiến bộ công nghệ UAV của Nga.

Ukraine đã triển khai một số chiến thuật phòng thủ chống UAV tấn công cáp quang. Khả năng cơ động hạn chế và độ cao bay thấp khiến chúng có thể bị bắn hạ bởi các đội chống UAV chuyên dụng sử dụng súng.

Ngoài ra, Ukraine đã phát triển lưới chống UAV phủ lên các tuyến hậu cần trọng yếu để ngăn UAV này đánh trúng phương tiện.

Ukraine đã thể hiện khả năng thích ứng ổn định trước công nghệ mới của Nga và đang tìm cách đối phó với UAV lặp tín hiệu cáp quang.

Họ cũng có khả năng sẽ tung ra các phiên bản của riêng mình, cho phép tấn công sâu hơn vào hậu phương Nga.