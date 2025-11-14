Thủ tướng Đức: Thanh niên Ukraine nên ở lại đất nước và chiến đấu

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

“Trong một cuộc điện đàm dài hôm nay, tôi đã đề nghị Tổng thống Ukraine bảo đảm rằng đặc biệt là những người đàn ông trẻ từ Ukraine không đến Đức với số lượng lớn nữa, mà họ hãy phục vụ đất nước của mình. Họ cần ở đó (Ukraine)”, ông Merz phát biểu hôm 13/11.

Những bình luận này xuất hiện giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại ở Đức rằng sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine có thể suy giảm nếu người dân nhìn thấy những người đàn ông Ukraine trẻ tuổi tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách sang Đức.

Sau khi Ukraine nới lỏng quy định xuất cảnh trong mùa hè, số lượng nam giới Ukraine trẻ tuổi từ 18 đến 22 tuổi nhập cảnh vào Đức đã tăng từ 19 người mỗi tuần vào giữa tháng 8 lên từ 1.400 đến 1.800 người mỗi tuần trong tháng 10, giới truyền thông dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Đức cho biết.

Markus Söder, Thủ hiến bang Bavaria thuộc phe bảo thủ và là đồng minh của ông Merz, đề xuất hạn chế Chỉ thị Bảo vệ Tạm thời của EU nếu Kiev không tự nguyện giảm lượng người nhập cảnh vào Đức. Các quy định này cấp quy chế bảo vệ tự động cho công dân Ukraine.

Đức là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong EU. Nước này đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022 và là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau Mỹ nếu tính theo con số tuyệt đối.

Các thành viên trong liên minh cầm quyền của ông Merz lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng tăng của đàn ông Ukraine trẻ tuổi tại Đức sẽ bị những thành viên của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) khai thác.

AfD, hiện đang đạt được kết quả tích cực trong các cuộc thăm dò, từ lâu đã yêu cầu dừng chi trả phúc lợi cho người Ukraine. Khoảng 490.000 công dân Ukraine trong độ tuổi lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp dài hạn tại Đức, theo dữ liệu từ Cơ quan Việc làm liên bang.

Liên minh cầm quyền của ông Merz cũng đang chịu áp lực tài khóa ngày càng tăng và nhìn chung muốn cắt giảm chi tiêu phúc lợi. Đức được cho đang xây dựng một dự thảo luật nhằm cắt giảm quyền nhận trợ cấp như vậy đối với người Ukraine và khuyến khích họ đi làm.

“Tại Đức, các khoản chi trả cho những người tị nạn này sẽ được điều chỉnh sao cho động lực đi làm lớn hơn động lực trong hệ thống trợ cấp”, ông Merz nói hôm 13/11.

Trong cùng cuộc điện đàm, ông Merz cũng thúc giục ông Zelensky xử lý các vấn đề tham nhũng của đất nước khi Kiev vừa phanh phui một đường dây biển thủ 100 triệu USD trong ngành năng lượng. Đây là diễn biến mà các quan chức Đức lo ngại có thể làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine.

Trước đó, thiết quân luật đã cấm mọi nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, kể cả những người không thuộc diện nghĩa vụ quân sự, rời khỏi đất nước.

Sau 3 năm, Tổng thống Zelensky ban hành một quy định mới cho phép nam giới Ukraine được ra nước ngoài trước khi họ bước sang tuổi 23. Việc trao cho giới trẻ nhiều tự do hơn để ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ khuyến khích họ trở về và tự nguyện nhập ngũ sau này khi đủ tuổi.