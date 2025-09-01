Thủ tướng Đức chuẩn bị cho khả năng xung đột Ukraine còn kéo dài

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Đức ngày 31/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đang chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột Nga - Ukraine “có thể kéo dài”.

Theo ông Merz, các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột “càng sớm càng tốt”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cho rằng điều này không thể đạt được “bằng cái giá là sự nhượng bộ của Ukraine”.

Theo Thủ tướng Đức, chiến tranh có thể kết thúc vào ngày mai nếu Ukraine nhượng bộ và từ bỏ.

Ông nói thêm rằng các đảm bảo an ninh cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng đang được thảo luận, và chỉ khi chúng được thực hiện thì "nhiều điều" mới có thể xảy ra.

"Hiện tại, không ai nói đến việc triển khai quân đội trên bộ ở Ukraine", Thủ tướng Merz xác nhận.

Ông cũng ngụ ý rằng các cuộc thảo luận có thể được nối lại sau khi lệnh ngừng bắn được áp dụng.

Khi được liệu ông có hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được vào năm tới hay không, Thủ tướng Merz nói: "Tôi không mất hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được điều này. Nhưng tôi cũng không ảo tưởng”.

Trước đó, khi bình luận về chiến sự Ukraine, Thủ tướng Merz nói rằng mọi người đều muốn cuộc xung đột này kết thúc, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.

Gần đây, ông Merz cũng thừa nhận các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang đối mặt với những thách thức đáng kể.

Thủ tướng Merz từng để ngỏ khả năng Đức sẽ tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Ý tưởng này do "liên minh thiện chí" - một nhóm các quốc gia phương Tây thúc đẩy việc tiếp tục viện trợ cho Kiev - đưa ra.

Nhóm này đã đề xuất triển khai quân đội NATO để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng trong tương lai như một phần của việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, Moscow liên tục bác bỏ sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu nên "ưu tiên" các đảm bảo an ninh cho Ukraine, chứ không phải Mỹ, bao gồm cả vấn đề liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đức được cho là có kế hoạch bảo đảm an ninh tài chính cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết Berlin dự định để quân đội Đức tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, mở rộng sản xuất vũ khí tại Ukraine với các công ty vũ khí Đức và có khả năng chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện để đảm bảo Kiev duy trì đủ lực lượng.

Kiev đã yêu cầu các nước phương Tây đảm bảo an ninh như một điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận hòa bình. Về nguyên tắc, Moscow không phản đối những đảm bảo như vậy, nhưng bác bỏ những nỗ lực được thực hiện mà không có sự tham gia của Moscow.

Moscow cũng phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới của Nga là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột.