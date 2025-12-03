Thông điệp cứng rắn của Tổng thống Nga từ chuyến thăm Bộ chỉ huy Liên quân

Tổng thống Vladimir Putin đến thăm sở chỉ huy của lực lượng liên hợp Nga trong bức ảnh được Nga công bố vào ngày 1/12 (Ảnh: Reuters).

Trong bộ quân phục dã chiến, Tổng thống Vladimir Putin hôm 30/11 đã nhận được tin tức mà ông chờ đợi hơn 1 năm qua: Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành trì chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine.

Thông tin trên tương tự tuyên bố của Moscow về việc "xuyên thủng" tiền tuyến Ukraine hồi tháng 8, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Trong khi đó, Kiev nói rằng giao tranh vẫn đang diễn ra bên trong thành phố này và "những tuyên bố" của Moscow về việc giành quyền kiểm soát Pokrovsk là "không phù hợp với thực tế".

Các binh sĩ bộ binh của Ukraine tại Pokrovsk nói, tình hình vô cùng khó khăn. Chỉ huy của một đơn vị Ukraine chiến đấu trong thị trấn cho biết, quân đội Nga "chưa hoàn toàn kiểm soát" Pokrovsk và đơn vị của ông vẫn đang giữ vững các vị trí bên trong thành trì này. Tuy nhiên, một binh sĩ khác nói rằng "phần lớn" việc Nga đang kiểm soát thị trấn là đúng.

Theo các chuyên gia, tuyên bố phủ nhận từ Ukraine không quá quan trọng đối với ông Putin vì nhà lãnh đạo này đã chuyển đi thành công thông điệp của mình. Các chuyên gia cho rằng, việc ông Putin mặc quân phục đến thăm Bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân, nhận thông tin có lợi tại Pokrovsk, được cho là nhằm truyền đi các thông điệp chiến lược của Nga trong thời gian tới.

Mục đích cuộc họp giữa ông Putin và các quan chức quân sự cấp cao của ông cũng dường như là để cho thế giới thấy rằng Nga đang giành ưu thế tại Ukraine.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã được thông báo về kết quả trên trong chuyến thăm một sở chỉ huy vào ngày 30/11, mặc dù cả hai thông tin chỉ được công bố vào cuối ngày 1/12, trước cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga với các phụ tá chủ chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff.

Và tối 2/12 giờ địa phương, tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã tiếp Đặc phái viên Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner - đánh dấu động thái mới nhất trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhắc lại những yêu cầu tối đa của mình rằng Ukraine phải hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ một phần lãnh thổ và bị cấm gia nhập NATO.

Theo trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cuộc thảo luận giữa nhà lãnh đạo Nga và với phái đoàn Mỹ lần này mang tính xây dựng, rất hữu ích và có ý nghĩa thực chất.

Binh sĩ quân đội Nga khai hỏa ở mặt trận Pokrovsk (Ảnh: RIAN).

"Cho đến nay, chúng tôi đã thảo luận về nội dung chứ không phải về giải pháp cụ thể. Các bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn. Một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, trong khi một số khác thì không", ông Ushakov nói.

Vị quan chức nói thêm rằng vấn đề lãnh thổ cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.

Các đề xuất mà Đặc phái viên Witkoff đưa ra cho Tổng thống Putin chưa được công bố, nhưng Ukraine đã nói rõ rằng họ không thể chấp nhận bất kỳ kế hoạch hòa bình nào xâm phạm chủ quyền của mình theo hướng các yêu cầu của Moscow.

Chuyến thăm của ông Putin đến căn cứ quân sự trên diễn ra hôm 30/11, ngay trước cuộc gặp với các đại diện của Mỹ, được cho là nhằm khắc họa hình ảnh ông Putin như một nhà lãnh đạo thời chiến mạnh mẽ, quyết đoán.

Mỗi lần ông Putin gặp gỡ quân đội thường được tính toán thời điểm cẩn thận, chẳng hạn như khi ông đến Kursk vào tháng 3, chỉ vài ngày trước một trong những cuộc gặp trước đó với ông Witkoff tại Moscow.

Phát biểu trước các tướng lĩnh cấp cao của mình vào ngày 30/11, ông Putin khen ngợi họ vì đã kiểm soát Pokrovsk, nơi được ông gọi bằng cái tên thời Liên Xô là Krasnoarmiisk, có nghĩa là "Thành phố Hồng quân".

Điện Kremlin đã nhấn mạnh đến những diễn biến tại Pokrovsk vào ngày 1/12, công bố một đoạn video cho thấy binh lính Nga đang kéo cờ Nga ở trung tâm Pokrovsk, mặc dù khu vực cụ thể đó được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow một thời gian.

Việc ông Putin mặc quân phục khi họp tại một sở chỉ huy tiền tuyến cùng với các tướng lĩnh cấp cao, thay vì trang phục dân sự truyền thống, là hình ảnh mang tính biểu tượng, khích lệ tinh thần các quân nhân Nga sau thời gian dài giao tranh ác liệt, theo giới chuyên gia.

Giá trị chiến lược của Pokrovsk, vốn là trung tâm tiếp tế của Ukraine trước đó trong xung đột, đã bị suy giảm đáng kể trong nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, nếu kiểm soát Pokrovsk, đây vẫn sẽ là tin tức lớn nhất của Moscow kể từ năm 2023.

Phát biểu tại sở chỉ huy hôm 30/11, ông Putin nhấn mạnh, quân đội Nga đang "tiến quân với tốc độ đảm bảo hoàn thành tất cả các mục tiêu của chúng ta". Ông lặp lại tuyên bố hồi tuần trước, khi cảnh báo Ukraine rằng nếu không chấp nhận từ bỏ một số lãnh thổ của mình, bao gồm cả phần còn lại của khu vực Donetsk, trong các cuộc đàm phán, Nga sẽ giành được chúng bằng vũ lực.

Chuyên gia George Barros, vốn đứng đầu các nhóm “Tình báo Nga và Địa không gian” tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), cho rằng thông điệp của ông Putin không chỉ nhắm vào các đồng minh phương Tây của Ukraine mà còn cả Kiev.

"Nếu ông Putin có thể thuyết phục rằng chiến thắng của Nga trên chiến trường là điều tất yếu" thì điều đó sẽ dẫn đến câu hỏi từ các nước là tại sao nên đàm phán ngay bây giờ, chuyên gia Barros nói hồi tháng trước.

Tuy nhiên, theo chuyên gia trên mặc dù Nga đang tiến quân từng bước trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine, kết quả chung cuộc của họ vẫn chưa chắc chắn.