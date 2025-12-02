Nga tuyên bố kiểm soát thành trì Ukraine, Tổng thống Putin ra chỉ đạo mới

Tổng thống Vladimir Putin đến thăm sở chỉ huy của lực lượng liên hợp Nga trong bức ảnh được Nga công bố vào ngày 1/12 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các chỉ huy quân đội Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin vào tối 30/11 rằng lực lượng Nga đã kiểm soát các thành phố tiền tuyến Pokrovsk và Vovchansk ở Ukraine.

Trong một đoạn ghi âm do các phóng viên của Điện Kremlin đăng tải, ông Peskov cho biết Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin trong chuyến thăm một sở chỉ huy tiền tuyến về việc Nga đã kiểm soát Pokrovsk.

Là một mục tiêu quan trọng của Nga trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Donetsk, Pokrovsk đã bị lực lượng Moscow tấn công trong nhiều tháng.

"Tướng Gerasimov đã báo cáo với Tổng tư lệnh về việc kiểm soát các thành phố Pokrovsk (khu vực Donetsk) và Vovchansk (khu vực Kharkov), cũng như kết quả các hoạt động tấn công khác của quân đội ở các khu vực khác", ông Peskov nói.

Vovchansk, gần biên giới Nga ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine, từ lâu đã ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt.

Ông Peskov cho biết một chỉ huy đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng lực lượng Nga đang tham gia vào các hoạt động chống lại lực lượng Ukraine xung quanh Pokrovsk và thị trấn Myurnohrad gần đó.

Một chỉ huy khác cũng báo cáo với Tổng thống Putin về những bước tiến của quân đội Nga về phía nam tại khu vực Zaporizhzhia và một chiến dịch mà chỉ huy Nga mô tả là giai đoạn đầu của nỗ lực kiểm soát thành phố Huliaipole.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Putin "đã ban hành chỉ đạo mới nhằm cung cấp cho quân đội mọi nguồn lực cần thiết cho các hoạt động chiến đấu trong mùa đông sắp tới".

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Tổng thống Putin cho biết việc Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk quan trọng sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Đây là một hướng đi quan trọng. Tất cả chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của khu vực này. Nó sẽ đảm bảo các giải pháp cho những nhiệm vụ mà chúng ta đã đặt ra ban đầu khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin phát biểu trong chuyến thăm sở chỉ huy quân sự.

Theo Tổng thống Putin, "lực lượng vũ trang Nga đang tự tin nắm giữ thế chủ động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự”. Ông khẳng định “lực lượng Nga đang tiến quân trên hầu hết mọi hướng”.

Tổng thống Putin nói rằng Ukraine không thể phản ứng trước những bước tiến của quân đội Nga, đồng thời chỉ ra những bước tiến của quân đội Nga được ghi nhận ở phía nam khu vực Zaporizhzhia.

Theo Điện Kremlin, lực lượng Nga cũng đã bao vây quân đội Ukraine tại khu vực Pokrovsk - Dimitrov, và Dimitrov hiện do Moscow kiểm soát. Tổng thống Putin ngày 27/11 cũng tuyên bố lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn cụm thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Putin vào tháng 11 tuyên bố, các lực lượng vũ trang Nga hiện kiểm soát 70% lãnh thổ Pokrovsk, trong khi quân đội Ukraine đang mất đi các đơn vị tinh nhuệ nhất trong khu vực.

Đầu tháng 11, chỉ huy quân sự Nga tuyên bố thành phố Kupiansk hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga. Kupiansk, một trung tâm hậu cần quan trọng gần sông Oskol, cũng là một mục tiêu hàng đầu vì thành trì này bảo vệ các vị trí của Nga trong khu vực và cho phép Nga tiếp tục di chuyển về phía tây.

Kiev đã bác bỏ việc bị bao vây và cho rằng những tuyên bố của Moscow là phóng đại. "Kupiansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, đồng thời phủ nhận mọi thất bại ở Volchansk và Pokrovsk.

Moscow cho biết việc kiểm soát thành trì Pokrovsk, trung tâm hậu cần huyết mạch được coi là "cửa ngõ vào Donetsk", sẽ tạo tiền đề để lực lượng Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Moscow đã nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass rộng lớn hơn. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn.

Trong bài phát biểu tại sở chỉ huy quân sự, Tổng thống Putin cũng mô tả những tổn thất nặng nề mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột được xem là "thảm kịch của người dân Ukraine".

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1/12, dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 505 km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 11, gần gấp đôi mức tăng được ghi nhận vào tháng 9.

DeepState cho biết khoảng 40% trong số những bước tiến của Nga diễn ra ở khu vực xung quanh Huliaipole, mặc dù chỉ có 16% các hoạt động tấn công được ghi nhận của Nga diễn ra trên tuyến đường giữa Huliaipole và Hornyk.

DeepState ước tính tổng cộng quân đội Nga đã thực hiện khoảng 5.990 hoạt động tấn công vào tháng 11, con số cao nhất trong năm nay.

Theo DeepState, "sự phối hợp kém giữa các đơn vị và việc thường xuyên phải rút lui khỏi các vị trí chiến đấu đã ngăn cản lực lượng Ukraine ổn định tuyến phòng thủ của họ".