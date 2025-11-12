Thị trưởng Kiev kêu gọi Ukraine hạ tuổi gọi nhập ngũ từ 25 xuống 22-23

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko (Ảnh: Reuters).

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ ngày càng trầm trọng khi nhiều thanh niên đã di tản sang châu Âu, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko trả lời phỏng vấn Politico.

“Chúng tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng với nguồn nhân lực”, ông thừa nhận, cho rằng cuộc chiến gần 4 năm đã tác động tới khả năng huy động lực lượng của Ukraine.

Ông cho biết quân đội Nga đang duy trì đà tiến trên tiền tuyến với số lượng lớn hơn hẳn đối thủ.

Theo quy định hiện nay, người Ukraine được huy động nhập ngũ từ tuổi 25. Ông Klitschko cho rằng điều này nên thay đổi.

“Trước đây, thanh niên 18 tuổi từng phục vụ trong quân đội, nhưng đó vẫn là những đứa trẻ. Hiện tại, ở Ukraine tuổi huy động từ 25. Có thể hạ xuống một vài tuổi, còn 23 hoặc 22", ông đề xuất.

Ông Klitschko cho rằng sự mất cân bằng giữa nguồn nhân lực của Ukraine và lực lượng của Nga đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Với hàng triệu người Ukraine hiện đang ở nước ngoài, Thị trưởng Kiev cho biết tương lai của đất nước phụ thuộc vào việc đảo ngược làn sóng di cư này khi hòa bình trở lại.

“Chúng tôi sẽ rất mừng nếu một nửa số người trẻ quay về. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần hòa bình, việc làm và chất lượng cuộc sống tốt. Sau chiến sự, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thách thức khổng lồ", ông nói.

Tháng trước, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết 99.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi 18-22 đã qua biên giới kể từ khi các quy định nhằm đảm bảo Kiev có đủ binh sĩ được nới lỏng vào cuối tháng 8. Đi qua Ba Lan là tuyến đường chính để rời khỏi Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Trước đó, thiết quân luật đã cấm mọi nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, kể cả những người không thuộc diện nghĩa vụ quân sự, rời khỏi đất nước.

Sau 3 năm, Tổng thống Zelensky ban hành một quy định mới cho phép nam giới Ukraine được ra nước ngoài trước khi họ bước sang tuổi 23. Việc trao cho giới trẻ nhiều tự do hơn để ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ khuyến khích họ trở về và tự nguyện nhập ngũ sau này khi đủ tuổi.

Ukraine thực thi và gia hạn lệnh tổng động viên nhiều lần kể từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Vào tháng 5/2024, Ukraine đã thông qua luật hạ tuổi huy động từ 27 xuống 25, mở đường để gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người vào quân đội để đối phó Nga.

Việc hạ độ tuổi nhập ngũ là một phần của cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống nghĩa vụ quân sự của Ukraine và Kiev hy vọng số lượng quân nhân tăng thêm có thể bù đắp những yếu thế trên chiến trường trong cuộc chiến với Nga.

Tuy nhiên, nhiều nam giới Ukraine trốn tránh các sĩ quan gọi nhập ngũ hoặc thậm chí chạy trốn khỏi đất nước bất hợp pháp. Điều này khiến cho nỗ lực tuyển quân của Ukraine kém hiệu quả và làm họ trở nên thất thế trước Nga trong cuộc chiến tiêu hao.

Ukraine đã thực hiện nhiều biện pháp cải tổ để đối phó với tình trạng này. Đầu năm nay, Ukraine tuyên bố tạo cơ chế đặc biệt để tuyển người 18-24 tuổi nhập ngũ với "nhiều lợi ích, mức lương cao" và thời hạn một năm.