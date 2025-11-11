Nga khai hỏa tên lửa Kinzhal vào Ukraine sau cáo buộc về tiêm kích MiG-31

Tiêm kích MiG-31 của Nga mang theo tên lửa Kinzhal (Ảnh: Sputnik).

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào trung tâm tình báo điện tử chủ chốt của Ukraine và sân bay Starokostiantyniv, nơi bố trí tiêm kích F-16.

Nga tuyên bố, động thái này nhằm đáp trả cáo buộc rằng các cơ quan tình báo Ukraine có thể đã lên kế hoạch giành quyền kiểm soát một tiêm kích MiG-31 của Moscow.

“Để đáp trả hành động khiêu khích, trong các ngày 9-10/11, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã tiến hành tập kích Trung tâm Tình báo Điện tử Chính của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ở Brovary, vùng Kiev, và sân bay Starokostiantyniv ở vùng Khmelnytskyi, nơi bố trí các máy bay F-16, với tên lửa siêu vượt âm Kinzhal”, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong tuyên bố.

Thông cáo nêu rõ rằng kế hoạch của Ukraine liên quan tới MiG-31 có thể đã dẫn đến những hậu quả tiêu cực khó lường trong bối cảnh hiện nay.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phá một âm mưu, trong đó cáo buộc Ukraine và Anh dàn dựng nhằm giành quyền kiểm soát một tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal.

Theo kế hoạch, tiêm kích MiG-31 của Nga bị đánh cắp sẽ được bay về phía một căn cứ không quân của NATO ở thành phố Constanta của Romania. Mục tiêu thực sự của họ là khiến chiếc máy bay bị bắn hạ trong không phận Romania, qua đó có thể kích động phản ứng của NATO.

Quân đội Ukraine được cho là đã tìm cách mua chuộc phi công Nga với giá 3 triệu USD để đánh cắp tiêm kích. Tuy nhiên, Nga tuyên bố đã ngăn chặn kịp thời kế hoạch. Ukraine và Anh hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Moscow.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Nga tuyên bố đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk và vòng xuống phía nam để giành quyền kiểm soát một loạt nhà ga.

Theo chỉ huy Nga có biệt danh “Hunter” phụ trách đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1486 của Nga, lực lượng của ông đã kiểm soát được một kho dầu ở rìa phía đông Kupiansk.

Ông cho biết lực lượng Nga cũng đã giành được một loạt điểm dừng tàu dọc tuyến đường sắt dẫn đến Kupiansk Vuzlovyi, một khu định cư nằm cách trung tâm Kupiansk khoảng 6km về phía nam.

Ông bổ sung rằng các lực lượng Nga cũng đang giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát nhà ga đường sắt tại khu định cư lân cận Kupiansk-Sortuvalnyi.

Nga đang sử dụng chiến thuật gọng kìm để tìm cách bao vây hai thành phố của Ukraine là Pokrovsk ở vùng Donetsk và Kupiansk ở vùng Kharkov, mặc dù Ukraine hôm 10/11 nói rằng họ đã chuyển được tiếp tế đến Myrnohrad, phía đông Pokrovsk.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, trong cuộc phỏng vấn với New York Post, cho biết Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân trong chiến dịch ở Pokrovsk, với các nhóm cơ giới và lữ đoàn thủy quân lục chiến tham gia tiến công.

Ông Syrskyi nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang tận dụng các khu đô thị đông đúc để làm chậm bước tiến của phía Nga và đối phó với các đơn vị xung kích của đối phương.