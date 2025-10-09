Súng máy hạng nặng 100 năm tuổi thành tâm điểm trên tuyến đầu ở Ukraine

Súng máy gắn trên xe tải, vũ khí chống UAV hiệu quả, giá rẻ của Ukraine (Ảnh: GIU).

Nhu cầu và sản lượng toàn cầu năm nay của nhà sản xuất vũ khí FN Browning về súng máy dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022, khi chiến sự Ukraine bùng phát.

“Cách đây 10 năm, hầu hết các quốc gia đều không mấy quan tâm. Giờ thì chúng tôi đã có hợp đồng", ông Henry de Harenne, Giám đốc truyền thông và là thành viên ủy ban điều hành của FN Browning, cho biết.

Tập đoàn này, thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ Bỉ, không bán trực tiếp cho Ukraine, nhưng có các khách hàng là đồng minh của Kiev như Mỹ, Anh, Pháp và Bỉ.

FN sản xuất súng máy hạng nặng M2 Browning, súng máy đa năng FN MAG và súng máy hạng nhẹ FN Minimi. Hai mẫu FN MAG và Minimi cũng được biết đến tại Mỹ với tên lần lượt là M240 và M249.

Mặc dù nhiều công ty khác trên thế giới cũng sản xuất những loại súng này, nhưng FN chính là công ty đầu tiên sản xuất hàng loạt các mẫu súng máy này cho NATO và đến nay vẫn là nhà sản xuất mặc định của liên minh.

Công ty cũng sản xuất các loại súng trường như FN SCAR và đạn tiêu chuẩn NATO, gồm đạn cỡ 5,56mm, 7,62mm và 12,7mm. Ông de Harenne cho biết nhu cầu đạn dược nói chung tại FN Browning hiện cao gấp hơn 4 lần so với năm 2022.

Sự trở lại của M2 tại Ukraine

Đặc biệt, súng máy M2 cỡ nòng 12,7mm đã trở lại tâm điểm tại Ukraine trong năm nay với vai trò trong hệ thống phòng không. Các tổ đội cơ động gắn những khẩu súng máy hạng nặng này lên xe tải dân dụng để bắn hạ các UAV tấn công Shahed của Nga bay chậm, dù Moscow đang áp dụng những kiểu bay mới khiến việc bắn trúng trở nên khó khăn hơn.

Ông de Harenne cho biết hiện chưa rõ liệu việc Ukraine sử dụng súng máy để chống UAV có góp phần vào sự gia tăng nhu cầu toàn cầu hay không. Tuy nhiên, tại châu Âu, căng thẳng gia tăng đã khiến nhiều quốc gia quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng và các đơn hàng liên tục đổ về công ty.

Ông de Harenne khẳng định sự quan tâm tới các loại súng máy, cả cũ lẫn mới, đã tăng vọt. Ông dẫn chứng việc Quân đội Pháp gần đây gửi đến FN những khẩu M2 cũ được quân Mỹ để lại từ Thế chiến II.

“Chúng tôi tiếp nhận, nâng cấp và bảo hành chúng như súng mới”, ông nói, đồng thời cho biết FN đến nay đã tân trang khoảng 2.000 khẩu súng như vậy cho Pháp.

Nhà phát minh người Mỹ John Moses Browning thiết kế khẩu súng máy hạng nặng nạp đạn bằng dây đạn này năm 1921. Tới năm 1945, Mỹ đã sản xuất và phân phối hơn 2 triệu khẩu súng M2 cho lực lượng Đồng minh.

FN Browning trở thành nhà sản xuất chính toàn cầu của NATO cho mẫu M2 vào những năm 1950, và hiện có hơn 90 quốc gia vẫn sử dụng loại súng máy hạng nặng này trong quân đội hiện đại của họ.

M2 là loại vũ khí bộ binh phổ biến, thường được gắn trên giá ba chân khi bắn. Từ vị trí cố định, nó có thể áp chế binh lính và phương tiện nhẹ của đối phương bằng hỏa lực với tốc độ bắn lên đến khoảng 600 viên/phút và chính xác ở tầm xa tới 1,6km. Ukraine cũng đã thử nghiệm các robot mặt đất mang theo súng M2.

Mặc dù đã được nâng cấp và cải tiến nhiều lần, khẩu M2 vẫn tồn tại và phục vụ suốt hơn 100 năm qua.

Cuộc chiến bằng UAV ở Ukraine cũng đang định hình lại nhu cầu thị trường. Ông de Harenne nói rằng các chính phủ đang ngày càng quan tâm hơn đến các loại vũ khí có khả năng chống lại các phương tiện bay không người lái.

Ví dụ, binh sĩ Ukraine thường sử dụng súng săn như tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại UAV tấn công. FN Browning sản xuất nhiều loại súng săn bán tự động và bơm tay, như FN SLP và P-12.

Công ty hiện cũng đang hợp tác với một hãng trí tuệ nhân tạo bên thứ 3 để tích hợp AI vào các trạm vũ khí điều khiển từ xa, nhằm tăng khả năng nhận dạng mục tiêu và độ chính xác khi bắn hạ UAV.