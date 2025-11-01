Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ cứu nguy cho Pokrovsk

Lính Ukraine tại Pokrovsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Nguồn tin từ Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 hôm 31/10 cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đổ bộ xuống Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk hồi đầu tuần này, trong điều kiện chiến dịch bị gây khó bởi hoạt động của máy bay không người lái Nga.

Nguồn tin thứ hai nói rằng chiến dịch được chỉ huy trực tiếp bởi người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov. Các binh sĩ được triển khai tới những khu vực thuộc thành phố mà Nga tuyên bố đã chiếm giữ và coi là trọng yếu đối với các tuyến tiếp tế của Ukraine.

Một video cho thấy ít nhất 10 binh sĩ Ukraine nhảy ra từ trực thăng xuống một cánh đồng, song chưa thể xác minh độc lập địa điểm và thời gian quay.

Chiến dịch này cho thấy Kiev đang nỗ lực ổn định tình hình tại thành phố có ý nghĩa chiến lược, sau khi hàng loạt binh sĩ Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ trong tháng này.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về hoạt động của Ukraine.

Pokrovsk là trung tâm giao thông quan trọng về cả đường bộ lẫn đường sắt. Việc Nga kiểm soát thành phố có thể mở đường cho các đợt tấn công sâu hơn vào vùng Donetsk, nơi Moscow đang đặt mục tiêu chiếm trọn. Quân đội Nga đã âm thầm áp sát Pokrovsk hơn một năm qua.

Dự án bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine ước tính ít nhất một nửa Pokrovsk nằm trong khu vực tranh chấp, chưa thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của bên nào.

Quân đội Ukraine ngày 29/10 cho hay, lực lượng Nga đang tăng cường đột nhập vào Pokrovsk nhằm hoàn tất việc bao vây thành phố. Các đơn vị Nga đã lọt vào bên trong đang tìm cách tiến về phía tây bắc và phía bắc thành phố. Ít nhất 200 binh sĩ Nga đã xuyên thủng phòng tuyến và tiến vào bên trong thành phố.

Tư lệnh quân đội Ukraine ngày 30/10 thừa nhận tình hình "khó khăn", nói rằng tuyến tiếp tế và phòng thủ trong khu vực cần được tăng cường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, khoảng 170.000 binh sĩ Nga đã được triển khai ở hướng Pokrovsk, nhằm tìm cách kiểm soát bằng được thành phố đang ở tình trạng bán bị bao vây. Trước đó, ngày 27/10, ông nói, Nga áp đảo quân số Ukraine theo tỷ lệ 8:1 trong chiến dịch nhằm kiểm soát Pokrovsk.

“Họ dồn lực lượng ở đó. Có lính Nga ở trong trung tâm Pokrovsk. Chúng ta đang loại bỏ dần dần lực lượng của họ vì chúng ta cũng phải bảo vệ lực lượng của mình”, ông nói.

Phát biểu của ông Zelensky nhấn mạnh tới việc bảo toàn binh lực có thể là tín hiệu cho khả năng rút quân trong thời gian tới. Theo DeepState, hiện vẫn còn hành lang rộng hơn 10km để quân đội Ukraine đưa thêm binh lính và nguồn tiếp tế vào Pokrovsk.