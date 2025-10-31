Tổng thống Putin ra mệnh lệnh liên quan đến lực lượng Ukraine bị bao vây

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/10 thông báo, các cơ quan truyền thông quốc tế và Ukraine sẽ được phép chứng kiến và đưa tin về tình hình ở Pokrovsk, Dmitrov và Kupyansk. Trong thời gian này, Nga sẵn sàng tạm dừng giao tranh tối đa 6 giờ và bảo đảm an toàn cho các đoàn báo chí.

“Nếu cần, ban chỉ huy Nga sẵn sàng ngừng bắn trong 5-6 giờ tại những khu vực này, cũng như thiết lập hành lang cho sự đi vào và ra không bị ngăn cản của các đoàn đại diện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả những người Ukraine, với điều kiện đảm bảo an ninh cho cả các nhà báo lẫn quân nhân Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Cơ hội này phụ thuộc vào việc Ukraine đưa ra những bảo đảm an ninh tương tự cho cả các nhà báo đến thăm và các binh sĩ Nga.

Tổng thống Putin lần đầu đưa ra đề xuất này hôm 29/10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên tiền tuyến.

Ông gợi ý, sau khi nhận được thông tin đáng tin cậy từ thực địa, Kiev sẽ có động lực đàm phán hạ vũ khí trong danh dự, tương tự cách lực lượng cố thủ ở nhà máy luyện thép Azovstal tại Mariupol năm 2022.

“Các nhóm nhà báo có thể đi vào những khu định cư đó, xem điều gì đang xảy ra, nói chuyện với các quân nhân Ukraine rồi rời đi. Điều chúng tôi lo ngại duy nhất là các hành động từ phía Ukraine”, Tổng thống Putin nói.

Trong khi đó, quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow về Kupyansk là “ảo tưởng” và nói rằng Pokrovsk chưa bị phong tỏa, nhấn mạnh các tuyến tiếp tế tại khu vực vẫn được duy trì.

Phát biểu với báo giới đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc Nga mất cả năm mà vẫn chưa giành được Pokrovsk cho thấy họ không đủ năng lực để quân sự hóa mục tiêu kiểm soát phần còn lại của khu vực.

Chính phủ Ukraine trước đó từng bị cáo buộc tiếp tục kéo dài giao tranh trong những vị trí bất lợi thay vì chấp nhận đề nghị rút quân từ các đơn vị tuyến đầu. Theo một số báo cáo truyền thông, Tổng thống Zelensky không muốn gây ảnh hưởng đến sự hỗ trợ từ phương Tây do những hệ lụy truyền thông tiêu cực.

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, cách trung tâm Kharkov khoảng 100km về phía đông. Trong khi đó, Pokrovsk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Nga đang dồn lực lượng chủ chốt vào Pokrovsk. Vào tháng 8, Nga dường như đã tiến rất gần đến việc kiểm soát thành phố Pokrovsk. Khi đó, lực lượng Nga chỉ còn cách ranh giới thành phố khoảng 12,8km. Nhiều nhà quan sát cho rằng thành phố khó có thể tránh khỏi nguy cơ thất thủ.