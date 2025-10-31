Nga mở hành lang ngừng bắn ở Pokrovsk, Ukraine phản ứng mạnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy ngày 30/10 kêu gọi các nhà báo không chấp nhận lời đề nghị của Nga về việc đến tiền tuyến tại Donbass.

“Thẳng thắn mà nói, tôi không khuyến nghị bất kỳ phóng viên nào tin vào những đề xuất về hành lang của Nga trong vùng chiến sự. Tôi đã trực tiếp chứng kiến cách những đề xuất như vậy diễn ra vào ngày 29/8/2014, tại Ilovaysk”, ông Tikhy viết trên X.

Ông nói thêm: “Tôi cũng nhắc tất cả các cơ quan truyền thông rằng bất kỳ chuyến thăm nào đến lãnh thổ bị Nga kiểm soát mà không có sự cho phép của Ukraine đều là vi phạm luật pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý và uy tín lâu dài. Chúng tôi đang theo dõi sát sao”, ông nói thêm.

Ông đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội đảm bảo hành lang an toàn cho các nhà báo tìm cách tiếp cận lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk, Kupyansk và Dimitrov, những khu vực nơi ông nói rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây.

“Các nhóm nhà báo có thể đi vào những khu định cư đó, xem điều gì đang xảy ra, nói chuyện với các quân nhân Ukraine rồi rời đi. Điều chúng tôi lo ngại duy nhất là các hành động từ phía Ukraine”, Tổng thống Putin nói.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận đã nhận chỉ thị tạm dừng các hoạt động giao tranh “trong 5-6 giờ” và cung cấp “hành lang” cho phóng viên, với điều kiện lực lượng Ukraine chấp thuận thỏa thuận và bảo đảm an toàn cho họ.

Trước đó, Tổng thống Putin chỉ thị phải đảm bảo việc đầu hàng của các binh sĩ Ukraine bị bao vây và giảm thiểu thương vong, đồng thời nhấn mạnh “quân đội Nga luôn thể hiện lòng nhân đạo đối với đối phương và điều đó cần được duy trì”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các chỉ huy làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho dân thường trong các khu vực bị bao vây.

Về phía Ukraine, giới chức nước này bác tin lực lượng của họ bị bao vây và cáo buộc Nga phóng đại các bước tiến trên chiến trường. Kiev cho biết, tình hình ở thành trì Pokrovsk “rất khó khăn”, nhưng quân đội vẫn đang kiểm soát tình hình và tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí để duy trì khả năng kháng cự.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc Ukraine cố ý tấn công nhà báo, bao gồm phóng viên chiến trường Ivan Zuyev của RIA Novosti, người đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tháng này.