Báo Anh ước tính thiệt hại của Nga sau khi Ukraine tập kích 4-5 lần/tuần

Đám cháy tại một cơ sở khí đốt gần St Petersburg (Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga).

Báo Anh Economist đưa tin, 16 trong tổng số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tập kích kể từ tháng 8 bằng tên lửa hành trình Flamingo và UAV FP-1 do Ukraine sản xuất trong nước.

Theo báo này, UAV và tên lửa do Ukraine tự sản xuất làm gián đoạn 20% công suất lọc dầu của Nga, gây sức ép lên nền kinh tế thời chiến của phía Moscow.

Nhóm nghiên cứu Energy Aspects ước tính tổn thất này tương đương hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo Benedict George, trưởng bộ phận định giá sản phẩm dầu châu Âu tại công ty tư vấn Argus Media, cho biết tần suất tập kích của Ukraine tăng từ 2-3 vụ/tuần lên 4-5 vụ/tuần, và dự kiến sắp tới có thể diễn ra hàng ngày.

Các đòn tập kích lặp lại vào cùng cơ sở gây thiệt hại lâu dài, trong đó một số nhà máy lớn như Ryazan (cách Moscow 200km) đã bị đánh trúng tới 3 lần.

Ukraine cũng nhằm mục tiêu vào các cơ sở có thiết bị chuyển dầu thô thành xăng, diesel và nhiên liệu máy bay. Các thiết bị này có giá trị cực kỳ lớn và rất khó để Nga thay thế do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chiến dịch của Ukraine bắt đầu tăng cường nhịp độ từ tháng 8, tập trung vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở phân phối nhiên liệu.

Ukraine đang triển khai kho vũ khí do chính họ sản xuất trong nước cho các chiến dịch này. Tên lửa hành trình FP-5 “Flamingo” là hệ thống tiên tiến nhất hiện nay.

Tên lửa bay ở độ cao chỉ 50m so với mặt đất, mang đầu đạn nặng 1.150kg và có tầm bắn hơn 3.000km. Tầm hoạt động này cho phép nó qua mặt hệ thống phòng không của Nga nhờ liên tục thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu.

Nhà sản xuất Ukraine Fire Point chế tạo Flamingo bằng cách tận dụng động cơ phản lực cũ của Liên Xô và thân bằng sợi carbon, mất khoảng 6 giờ để hoàn thiện một quả.

Sản lượng hiện tại là 2-3 tên lửa mỗi ngày, dự kiến tăng lên 7 quả/ngày vào cuối tháng này, theo Economist. Mỗi quả tên lửa có giá khoảng 500.000 USD rẻ hơn nhiều so với các tên lửa tầm xa của phương Tây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hoạt động sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu từ tháng 1-2/2026.

Hiện Ukraine dựa chủ yếu vào UAV FP-1 cho phần lớn các cuộc tập kích tầm xa. Theo chuyên gia vũ khí Ukraine Olena Kryzhanivska, loại UAV này có giá 55.000 USD/chiếc, được sản xuất với tốc độ hơn 100 chiếc mỗi ngày.

FP-1 chiếm khoảng 60% số đòn tập kích sâu trên lãnh thổ Nga, có tầm hoạt động 1.500km và được trang bị phần mềm kháng nhiễu điện tử.

Ukraine cũng sử dụng UAV hạng nặng Lyutyi, có tầm bay 2.000km và hệ thống dẫn đường bằng thị giác máy tính tiên tiến.

Chiến dịch tập kích của Ukraine đã gây tác động kinh tế rõ rệt: Xuất khẩu diesel của Nga giảm 30% so với năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Trong nước, Nga đã ghi nhận tình trạng thiếu nhiên liệu ở một số khu vực dù họ là nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới.

Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak công bố lệnh cấm xuất khẩu diesel một phần và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm.

Theo chuyên gia chiến lược Anh Lawrence Freedman, Nga đang đối mặt với thách thức để bảo vệ hiệu quả các cơ sở. Diện tích của Nga quá rộng, số lượng mục tiêu tiềm tàng cũng rất lớn và phân tán về mặt địa lý. Thêm vào đó, năng lực phòng không của Nga cũng gặp áp lực khi họ đang triển khai một phần sang các khu vực chiến sự tại Ukraine.

Sergey Vakulenko, thuộc Trung tâm Carnegie Nga - Âu Á và cựu Giám đốc chiến lược của tập đoàn dầu khí Gazprom Neft, cảnh báo rằng các cuộc tấn công này sẽ không làm nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng ngay lập tức nhưng sẽ tác động tới áp lực tài chính mà Nga đối mặt trong cuộc chiến tiêu hao.