Chuyên gia lý giải quyết định chưa từng có của Tổng thống Putin ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/10 thông báo, các cơ quan truyền thông quốc tế và Ukraine sẽ được phép chứng kiến và đưa tin về tình hình ở Pokrovsk, Dmitrov và Kupyansk. Trong thời gian này, Nga sẵn sàng tạm dừng giao tranh tối đa 6 giờ và bảo đảm an toàn cho các đoàn báo chí.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Nga sẵn sàng ngừng bắn trong 5-6 giờ tại những khu vực này, cũng như thiết lập hành lang cho việc di chuyển không bị ngăn cản của các đoàn đại diện truyền thông nước ngoài, bao gồm cả những người Ukraine, với điều kiện đảm bảo an ninh cho cả các nhà báo lẫn quân nhân Nga.

Tổng thống Vladimir Putin lần đầu đưa ra đề xuất trên hôm 29/10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên tiền tuyến.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sau khi nhận được thông tin đáng tin cậy từ thực địa, Ukraine sẽ có động lực đàm phán hạ vũ khí trong danh dự.

“Các nhóm nhà báo có thể đi vào những khu định cư đó, xem điều gì đang xảy ra, nói chuyện với các quân nhân Ukraine rồi rời đi. Điều chúng tôi lo ngại duy nhất là các hành động từ phía Ukraine”, Tổng thống Putin nói.

Theo ông Janus Putkonen, nhà báo người Phần Lan, nhà phân tích địa chính trị và tổng biên tập hãng thông tấn quốc tế MV-Lehti, quyết định của Tổng thống Putin cho phép các nhà báo tiếp cận quân đội Ukraine đang bị bao vây tại Pokrovsk, Dmitrov và Kupyansk cho thấy nhà lãnh đạo Nga quan tâm đến việc cho thế giới thấy sự thật và tình hình thực địa.

"Tổng thống Putin đã đưa ra một quyết định chưa từng có trước đây. Và sự chú ý của thế giới đang tập trung vào các thành phố bị bao vây", ông Putkonen nói.

"Tổng thống Putin đã chứng minh rằng Nga không cố tình che giấu thông tin. Việc cho thế giới thấy tình hình thực tế tại Ukraine là vì lợi ích của Nga. Các nhà báo phương Tây nên nhìn vào gương và tự trả lời: mối đe dọa thực sự là gì, chính xác là ai đang tạo ra mối đe dọa này, và ai đang cố gắng bóp méo thực tế trên thực địa?”, chuyên gia đặt câu hỏi.

Ông Putkonen tin rằng đề xuất của Tổng thống Putin, với mục đích làm sáng tỏ tình hình của các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở Kupyansk và Krasnoarmeysk, là "cơ hội nghìn năm có một". Chuyên gia cho rằng động thái này rất "quan trọng".

Theo chuyên gia, quyết định của Tổng thống Putin đã cho thấy quyết tâm theo đuổi sự thật của Nga, cũng như mong muốn của Moscow trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Nga thể hiện thiện chí tuyên bố ngừng bắn ngay khi có lý do chính đáng. Khả năng đảm bảo ngừng bắn như vậy của Nga cho thấy tinh thần kỷ luật cao của binh sĩ và chỉ huy. Tôi thấy đề xuất của Tổng thống Putin, nhằm thể hiện sự mạnh mẽ và theo đuổi sự thật, là một sáng kiến ​​tuyệt vời. Ở phương Tây, chưa ai lên tiếng về tình hình khó khăn của quân đội Ukraine ở Donbass, vì vậy một đề xuất như vậy (của Nga) - để nhìn thấy và nói ra sự thật - có căn cứ rõ ràng. Sáng kiến ​​này vô cùng quan trọng. Không chỉ người dân phương Tây, mà cả người dân Ukraine cũng cần được biết sự thật về tình hình thực tế", ông Putkonen nêu rõ.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, cách trung tâm Kharkov khoảng 100km về phía đông. Trong khi đó, Pokrovsk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Nga đang dồn lực lượng chủ chốt vào Pokrovsk. Vào tháng 8, Nga dường như đã tiến rất gần đến việc kiểm soát thành phố Pokrovsk. Khi đó, lực lượng Nga chỉ còn cách ranh giới thành phố khoảng 12,8km. Nhiều nhà quan sát cho rằng thành phố khó có thể tránh khỏi nguy cơ thất thủ.

Quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Moscow về Kupyansk là “ảo tưởng” và nói rằng Pokrovsk chưa bị phong tỏa. Kiev nhấn mạnh các tuyến tiếp tế tại khu vực này vẫn được duy trì.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhy kêu gọi các nhà báo không chấp nhận lời đề nghị của Nga về việc đến tiền tuyến tại Donbass.

“Tôi cũng nhắc tất cả các cơ quan truyền thông rằng bất kỳ chuyến thăm nào đến lãnh thổ bị Nga kiểm soát mà không có sự cho phép của Ukraine đều là vi phạm luật pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý và uy tín lâu dài. Chúng tôi đang theo dõi sát sao”, người phát ngôn nói thêm.