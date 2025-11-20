Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine, nêu hướng chấm dứt xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố chính quyền Kiev đang nỗ lực khôi phục hình thức đàm phán Istanbul, vốn đã bị đình trệ sau 3 vòng đàm phán diễn ra trong năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng "sự đình trệ này là do chính quyền Kiev không muốn" tiếp tục đối thoại.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể thực hiện được nếu nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết, an ninh của Nga được đảm bảo và các mối đe dọa từ sự mở rộng của NATO được loại bỏ.

"Rõ ràng, một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột chỉ có thể thực hiện được thông qua việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của nó. Cần phải đảm bảo an ninh của Nga một cách đáng tin cậy, vô hiệu hóa các mối đe dọa xuất phát từ sự mở rộng mang tính gây hấn của NATO và ngăn chặn các nỗ lực lôi kéo Ukraine vào liên minh quân sự này", ông Lavrov tuyên bố.

"Điều không kém phần quan trọng là phải đảm bảo rằng, quyền của người Nga và người nói tiếng Nga trên các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát được tôn trọng", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng "cả hai bên" trong cuộc chiến đều phải đồng ý nhượng bộ để đạt được hòa bình lâu dài.

"Để đạt được một nền hòa bình lâu dài, cả hai bên đều phải chấp thuận những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết", ông nói.

Theo ông, đó là lý do Mỹ đang và sẽ tiếp tục xây dựng "một danh sách các ý tưởng tiềm năng để chấm dứt cuộc chiến này".

Ngoại trưởng Rubio cho biết cần phải "trao đổi sâu rộng các ý tưởng nghiêm túc và thực tế" để chấm dứt "một cuộc chiến phức tạp và khốc liệt như cuộc chiến ở Ukraine".

Ngày 19/11, một số kênh truyền thông Mỹ đưa tin về một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm mà đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng sau khi tham vấn với các đại diện của Nga.

Financial Times đưa tin, kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bao gồm Kiev trao quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass cho Nga, từ bỏ một số loại vũ khí, cắt giảm một nửa quy mô của lực lượng vũ trang, đồng thời công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia.

Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cũng tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch mới.

Axios đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến kế hoạch hòa bình mới đã bị hủy bỏ vì Tổng thống Ukraine mang đến một kế hoạch khác, mà Nga "sẽ không bao giờ chấp nhận".

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, các vùng Donetsk và Lugansk (Donbass) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm nay, kết quả đạt được là hai bên đồng ý trao đổi tù binh. Nga cũng trao trả cho Kiev thi thể của các quân nhân Ukraine tử trận. Hai bên cũng đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ về giải quyết xung đột, mặc dù không có nhiều tiến triển.