Rộ tin hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Aljazeera).

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin Nhà Trắng ngày 21/10 cho biết, cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tuần này giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bị hoãn chưa rõ vì lý do gì.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm cho cuộc gặp giữa 2 nhà ngoại giao hàng đầu, và mọi thứ vẫn đang được xem xét.

Theo một số nguồn tin, ông Lavrov và ông Rubio chưa thống nhất về cách thức giải quyết hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, nguồn tin cũng lưu ý vẫn chưa rõ việc hoãn vô thời hạn cuộc gặp sẽ ảnh hưởng ra sao đến cuộc hội đàm dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest, Hungary.

Hiện Nga và Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm hôm 20/10 để thảo luận về “các bước tiếp theo” nhằm thực hiện những nội dung đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bàn tới trong cuộc điện đàm tuần trước liên quan đến khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ông Rubio đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc sắp tới như cơ hội để Moscow và Washington hợp tác thúc đẩy một giải pháp bền vững cho cuộc chiến Nga - Ukraine, phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump”.

“Tổng thống Trump luôn kiên định trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này và ngăn chặn đổ máu. Ông đã dũng cảm đối thoại với các bên liên quan và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được hòa bình”, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh.

Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả cuộc điện đàm là “một cuộc trao đổi mang tính xây dựng” tập trung vào “các bước đi cụ thể nhằm thực hiện những hiểu biết chung” mà Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã đạt được trong cuộc điện đàm trước đó.

Tuy nhiên, theo nguồn thạo tin, sau cuộc gọi giữa 2 nhà ngoại giao, các quan chức Mỹ nhận thấy lập trường của Nga “vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể” so với quan điểm cứng rắn trước đó. Vì vậy, ông Rubio hiện chưa có ý định khuyến nghị xúc tiến cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin vào tuần tới, dù 2 ngoại trưởng có thể tiếp tục trao đổi qua điện thoại trong những ngày tới.

Cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin diễn ra hồi tháng 8 tại Alaska.

Cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ này kết thúc mà không có thỏa thuận cụ thể nào, song cả 2 nhà lãnh đạo đều tuyên bố đạt được “tiến triển tích cực”. Kể từ đó, Tổng thống Trump nhiều lần công khai kêu gọi Kiev và Moscow “ngừng chiến ngay lập tức”.

“Cứ dừng lại ở tuyến giao tranh hiện tại, bất kể nó ở đâu. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên quá phức tạp, các bên sẽ không bao giờ tìm ra được cách giải quyết. Hãy dừng lại tại chiến tuyến hiện nay”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 18/10.