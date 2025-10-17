Điện Kremlin nêu thời điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/10 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ cần điện đàm và sắp xếp một cuộc họp để giải quyết nhiều vấn đề trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra.

"Có rất nhiều câu hỏi, cần phải xác định các nhóm đàm phán... Mọi thứ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, nhưng tất nhiên, ý chí của các tổng thống vẫn còn đó", ông Peskov nói.

“Hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra trong vòng 2 tuần hoặc muộn hơn một chút. Mọi người đều hiểu rằng không nên trì hoãn bất cứ điều gì”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đạt được giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách hòa bình.

Nga đổ lỗi cho Ukraine và các đồng minh châu Âu về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ngược lại, Kiev cáo buộc Moscow đưa ra những yêu cầu khó chấp nhận và tuyên bố họ không tin Nga thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm hòa bình.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có cuộc điện đàm vào ngày 17/10 để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Thủ tướng Orban tuyên bố Budapest đã sẵn sàng và mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ, gọi đây là "tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới", đồng thời mô tả Hungary là "hòn đảo hòa bình".

Trong một bài đăng trên Facebook, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết ông đã trao đổi qua điện thoại với cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, và xác nhận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “đang được tiến hành khẩn trương".

Ông Szijjarto nói rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng sẽ có cuộc hội đàm vào cuối ngày hôm nay.

Ông Szijjarto khẳng định Hungary sẵn sàng đảm bảo an ninh cho các cuộc đàm phán Nga - Mỹ, dự kiến ​​tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, đồng thời Budapest sẽ trân trọng đón tiếp Tổng thống Putin và đảm bảo việc ông không bị cản trở khi đến và đi từ Hungary.

Cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu tiên vào ngày 16/10, sau khi hai nguyên thủ có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 2 tháng. Theo Điện Kremlin và Nhà Trắng, cuộc trao đổi kéo dài hơn 2 giờ. Ông Trump mô tả cuộc gọi là "rất hiệu quả" và tuyên bố "đã đạt được tiến triển lớn".

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau lần gần đây nhất vào giữa tháng 8 tại Alaska để thảo luận về xung đột Ukraine và việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá hội nghị thượng đỉnh này là hiệu quả, mặc dù không đạt được đột phá nào.

Tuy nhiên, bất chấp các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington đã tạm dừng, nhưng đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga tuyên bố tiến trình Alaska "chưa kết thúc" và hai quốc gia vẫn có thể "làm được nhiều điều".