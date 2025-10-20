Ông Trump nêu quan điểm về vấn đề lãnh thổ ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi nghĩ rằng họ nên dừng lại ở những nơi họ đang kiểm soát, ở các tuyến giao tranh”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không Lực Một hôm 19/10. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc từng đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giao toàn bộ Donbass cho Nga.

“Cứ để nó bị chia cắt như hiện tại. Nó đã bị chia rồi. Tôi nghĩ Nga đã kiểm soát khoảng 78% vùng đất đó”, ông nói khi được phóng viên đặt câu hỏi về Donbass.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng gợi ý các bên có thể “đàm phán thêm sau này”, để ngỏ khả năng về các cuộc thương lượng trong tương lai.

Bình luận trên được đưa ra sau khi báo Financial Times của Anh nói rằng, trong cuộc điện đàm hôm 16/10 với Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất “hoán đổi lãnh thổ”: Ukraine sẽ nhượng lại 2 tỉnh Donetsk và Lugansk (gọi chung là Donbass), đổi lấy một phần nhỏ ở Zaporizhia và Kherson.

Một nguồn tin nhận định rằng việc từ bỏ Donbass sẽ khiến phần còn lại của Ukraine dễ bị tập kích hơn trong tương lai.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk ngay cả khi đến nay Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov hồi tháng 8 cho biết, lực lượng Ukraine hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của Donetsk và chưa đến 1% của Lugansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng liệt kê việc Kiev công nhận các biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Trump, nhưng kiên quyết từ chối việc nhượng thêm bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga.

Trả lời phỏng vấn NBC hôm 19/10, ông Zelensky nhấn mạnh ông sẵn sàng đàm phán với Nga “dưới mọi hình thức”, nhưng chỉ sau khi lệnh ngừng bắn được thi hành trên tiền tuyến.

"Đúng, tôi đồng ý. Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và đi đến các cuộc đàm phán hòa bình, một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần phải ở nguyên vị trí hiện tại”, ông nói và khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận mất thêm phần lãnh thổ nào cho Nga.