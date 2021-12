Phát hiện mới về triệu chứng do Omicron gây ra

Dân trí Mặc dù phần lớn các triệu chứng do Omicron gây ra giống với của Delta, nhưng các nhà khoa học cũng bắt đầu nhận thấy một số điểm khác biệt.

Về cơ bản, các triệu chứng do Omicron gây ra giống với ở các biến chủng khác, nhưng vẫn có các triệu chứng khác (Ảnh minh họa: HuffingtonPost).

Trong bối cảnh Omicron lây lan nhanh trở thành chủng trội ở Mỹ, các nhà khoa học ở đây đã cố gắng tìm hiểu về các triệu chứng do Omicron gây ra khác biệt so với các biến chủng khác như thế nào. Các chuyên gia đã phát hiện ra một số triệu chứng khác với triệu chứng mà các dữ liệu ban đầu đưa ra.

Dữ liệu của các nhà nghiên cứu Nam Phi công bố hồi tuần trước cho thấy, những người Nam Phi nhiễm Omicron thường có các triệu chứng như ngứa hoặc đau họng kèm theo nghẹt mũi, ho khan, đau cơ đặc biệt là vùng thắt lưng. Những triệu chứng này đều gặp ở người nhiễm biến chủng Delta hoặc chủng ban đầu của SARS-CoV-2, Ashley Z. Ritter, một người chuyên về đào tạo y tá tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết.

Bà Ritter cho rằng, 3 tuần là còn quá sớm để chỉ ra những điểm khác biệt của Omicron với các chủng trước kia, nhưng theo bà, nhiều khả năng đa phần triệu chứng do Omicron gây ra giống với của Delta. Chung quan điểm này, ông Otto O. Yang, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ), cũng cho biết: "Triệu chứng của Omicron có thể không khác biệt nhiều, nếu có, chỉ là rất nhỏ và khó nhận ra".

Điểm khác biệt lớn nhất là Omicron dường như ít có nguy cơ gây mất vị giác và khứu giác hơn so với các chủng khác. Nghiên cứu cho thấy, 48% bệnh nhân nhiễm chủng gốc của SARS-CoV-2 mất khứu giác, 41% mất vị giác. Tuy nhiên, kết quả phân tích một nhóm người nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Lan cho thấy chỉ 23% bệnh nhân mất vị giác, 12% mất khứu giác. Hiện chưa rõ sự khác biệt này là do bản thân Omicron hay do các yếu tố khác như tình trạng tiêm chủng hoặc miễn dịch tự nhiên ở người từng mắc Covid-19.

Thực tế, người bệnh Covid-19 có các triệu chứng khác nhau phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng của họ. Maya N. Clark-Cutaia, trợ lý giáo sư tại Đại học Y tá Meyers thuộc Đại học New York, cho biết người đã tiêm chủng nhiễm Delta thường có xu hướng bị đau đầu, ngạt mũi, đau xoang mũi, trong khi người chưa tiêm có triệu chứng khó thở, ho và hoa mắt. Tương tự, người nhiễm Omicron đã tiêm chủng thường đau đầu, đau cơ, sốt, các triệu chứng giống với cảm nặng. Người chưa tiêm có biểu hiện ho, khó thở và hoa mắt.

Một điểm khác biệt nữa giữa Omicron và các biến chủng khác là thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Người nhiễm Omicron xuất hiện triệu chứng, có xét nghiệm dương tính và có thể lây nhiễm cho người khác chỉ khoảng 3 ngày sau khi nhiễm bệnh. Thời gian này ngắn hơn so với 4-6 ngày ở biến chủng Delta và các biến chủng khác, Tiến sĩ Waleed Javaid, giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Mount Sinai, thành phố New York, cho biết.

Điều này có thể lý giải là do các đột biến trên protein gai của Omicron giúp nó bám chắc và xâm nhập tế bào.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nghiên cứu ban đầu, giới chuyên gia cho biết, có thể phải mất thêm vài tuần nữa mới xác định được mức độ nghiêm trọng của Omicron.

Minh Phương

Theo NYTimes