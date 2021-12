Chuyên gia Nam Phi: Nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn 80%

Dân trí Nguy cơ nhập viện ở những người Nam Phi nhiễm biến chủng Omicron trong làn sóng lây nhiễm hiện nay ở nước này giảm 80% so với người nhiễm các biến chủng khác, nhóm chuyên gia Nam Phi cho biết.

Nam Phi là quốc gia đầu tiên cảnh báo về biến chủng Omicron (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn nghiên cứu của nhóm chuyên gia của Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Nam Phi ngày 22/12 cho biết, nguy cơ nhập viện ở những người nhiễm biến chủng Omicron ở Nam Phi trong thời gian từ ngày 1/10 đến 30/11 giảm 80% so với những người nhiễm biến chủng khác cùng thời điểm đó.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, trong số các bệnh nhân Covid-19 nhập viện vào giai đoạn đó, nguy cơ bệnh diễn biến nặng ở những người nhiễm biến chủng Omicron cũng tương tự người nhiễm các biến chủng khác. Tuy nhiên, nguy cơ này đã giảm đi 70% so với người nhiễm Delta hồi tháng 4 đến tháng 11.

Giáo sư Cheryl Cohen, một trong các thành viên của nhóm nghiên cứu NICD, cho biết những dữ liệu này có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của Omicron thấp hơn so với các biến chủng khác của SARS-CoV-2. Nghiên cứu trên chưa có bình duyệt.

Các dữ liệu giám sát cũng cho thấy, tỷ lệ nhập viện hay tử vong do Covid-19 ở Nam Phi trong đợt bùng phát dịch do Omicron hiện nay thấp hơn đáng kể so với các làn sóng trước đó mặc dù số ca nhiễm cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng chưa thể vội vã kết luận về độc lực của Omicron ở thời điểm này. Họ lập luận, Omicron có thể có độc lực thấp hơn hoặc cũng có thể là do tỷ lệ miễn dịch trong dân số ở Nam Phi cao. Giáo sư Cohen cho biết, ước tính 60-70% dân số Nam Phi đã mắc Covid-19 trước đó.

Minh Phương

Theo Reuters