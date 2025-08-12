Iran đã bắt 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel

Hiện trường vụ tập kích của Israel vào Iran (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Iran đã bắt giữ tới 21.000 nghi phạm trong cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6, người phát ngôn lực lượng thực thi pháp luật cho biết hôm 12/8, theo truyền thông nhà nước.

Sau các cuộc không kích của Israel bắt đầu từ ngày 13/6, lực lượng an ninh Iran đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn, kết hợp tăng cường hiện diện trên đường phố thông qua các chốt kiểm soát và thu nhận “báo cáo của công chúng”, trong đó người dân được kêu gọi thông tin về bất kỳ ai họ cho là có hành vi đáng ngờ.

“Có sự gia tăng 41% số cuộc gọi từ người dân, dẫn đến việc bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột 12 ngày”, người phát ngôn cảnh sát Saeid Montazerolmahdi cho biết. Ông không nói rõ những người bị bắt bị tình nghi về tội gì, nhưng Tehran trước đó từng đề cập đến việc một số người bị cáo buộc cung cấp thông tin có thể đã giúp Israel xác định mục tiêu không kích vào Iran.

Xung đột Israel - Iran cũng dẫn đến tốc độ trục xuất nhanh hơn đối với người di cư Afghanistan bị nghi là nhập cư trái phép vào Iran. Một số người Afghanistan bị tình nghi làm gián điệp cho Israel.

“Lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 2.774 người nhập cư trái phép và phát hiện 30 vụ việc an ninh đặc biệt bằng cách kiểm tra điện thoại của họ. Ngoài ra, 261 nghi phạm gián điệp và 172 người bị cáo buộc quay phim trái phép cũng đã bị bắt”, người phát ngôn Saeid Montazerolmahdi bổ sung.

Ông Montazerolmahdi không nêu rõ bao nhiêu người trong số này đã được thả.

Ông cho biết thêm rằng cảnh sát Iran đã xử lý hơn 5.700 vụ tội phạm mạng như lừa đảo trực tuyến và rút tiền trái phép trong thời gian xung đột xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng “không gian mạng đã trở thành một mặt trận chiến đấu quan trọng”.