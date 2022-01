Điểm khác lạ ở các bệnh viện Mỹ giữa "sóng thần" Omicron

Dân trí Mỹ đang chứng kiến một đợt bùng phát dịch mạnh chưa từng thấy do biến chủng Omicron. Tuy nhiên, cảnh tượng ở các bệnh viện tại đây rất khác so với các đợt dịch trước.

Bên trong một phòng điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ (Ảnh: Reuters).

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã khiến số người mắc Covid-19 ở Mỹ tăng với tốc độ chóng mặt. Số ca nhiễm mới trong ngày thậm chí đã lập kỷ lục toàn cầu với hơn một triệu ca hôm 3/1. Thậm chí, giới chuyên gia cho rằng, con số thống kê này chưa đầy đủ bởi còn nhiều người tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo. Số bệnh nhân nhập viện cũng đang có xu hướng gia tăng khiến nhiều bệnh viện phải tạm ngừng các dịch vụ không khẩn cấp.

Tuy nhiên, giới y tế Mỹ phát hiện ra một điểm khác biệt của đợt dịch này so với các đợt dịch trước. Tại các điểm nóng bùng phát Omicron từ New York đến Florida hay Texas, ngay cả khi giường bệnh chật kín, tỷ lệ bệnh nhân phải điều trị tích cực (ICU) rất thấp. Khoảng 50-65% bệnh nhân ở New York chỉ phát hiện mắc Covid-19 khi khám, chữa các bệnh lý khác.

"Chúng tôi đang chứng kiến số ca nhập viện tăng lên, nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh khác so với các làn sóng lây nhiễm trước kia. Rất ít bệnh nhân phải chuyển đến ICU, rất ít bệnh nhân phải thở máy và những bệnh nhân phải điều trị tích cực đều được xuất viện", New York Times dẫn lời bác sĩ Rahul Sharma, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện NewYork-Presbyterian/Weill Cornell cho biết.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để đưa ra khẳng định chắc chắn, nhưng sự thay đổi này tại các bệnh viện của Mỹ hoàn toàn phù hợp với những dữ liệu đánh giá ban đầu rằng Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn so với các chủng khác của SARS-CoV-2. Cụ thể, theo một số nghiên cứu, Omicron dường như ảnh hưởng nhiều hơn đến đường hô hấp trên như mũi, họng. Delta, biến chủng trước đó của SARS-CoV-2, tác động đến phổi nhiều hơn, do vậy cũng gây bệnh nặng hơn ở người mắc Covid-19.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, trong đợt dịch này, Omicron lây lan nhanh, lây bệnh cho cả những người đã có miễn dịch nhờ vaccine hoặc từng mắc Covid-19, nên triệu chứng cũng nhẹ hơn. Đa số các bệnh nhân nhiễm Omicron phải điều trị ICU tại Mỹ là người chưa tiêm chủng hoặc suy giảm miễn dịch, giới chức y tế nước này cho biết. Mặc dù vậy, hệ thống y tế của Mỹ cũng đang chịu sức ép lớn do số ca nhiễm tăng nhanh trong khi thiếu hụt nhân viên y tế.

Thống đốc Maryland Larry Hogan hôm 4/1 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do số bệnh nhân Covid-19 nhập viện cao chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát cách đây 2 năm.

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu số bệnh nhân nhập viện tiếp tục tăng mạnh, số bệnh nhân nặng và số ca tử vong do Covid-19 cũng sẽ tăng trong những tuần tới đặc biệt khi một số bang vẫn đang chật vật đối phó ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm Delta. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Omicron hiện chiếm khoảng 93% ca mắc mới ở Mỹ.

Minh Phương

Theo NYTimes