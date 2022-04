"Pháo đài" Azovstal bị không kích dữ dội nhất từ trước đến nay

Khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol liên tục bị không kích, pháo kích (Ảnh: Getty).

Hãng tin Pravda dẫn lời một quan chức Ukraine ngày 28/4 cho biết, quân đội Nga đã ồ ạt tấn công vào nhà máy Azovstal, thành trì của quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol, Đông Nam nước này.

"Đêm qua, nhà máy hứng chịu một đợt tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay. Đầu tiên, Nga huy động 7 máy bay Tu-22M3 thực hiện một đợt không kích lớn, sau đó có hơn 50 đợt không kích khác. Có lẽ máy bay Su-25 và Su-24 cũng tham gia vào cuộc tấn công này. Tôi không thể xác định chắc chắn bởi chúng tôi trú ẩn trong hầm", Mykhailo Vershynin, người đứng đầu cơ quan cảnh sát tuần tra Mariupol, cho hay. Ông Vershynin là một trong những người đang trú ẩn bên trong nhà máy Azovstal.

Ông Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov, đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Mariupol, cũng xác nhận trên Telegram rằng: "Đêm qua, có 50 cuộc không kích, tên lửa, pháo (nhằm vào Azovstal)".

Thông tin trên chưa được xác minh, Nga cũng chưa bình luận về những cáo buộc này.

Nhà máy luyện kim Azovstal là "pháo đài" cuối cùng của lực lượng quân sự Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Hàng nghìn quân nhân và dân thường Ukraine đang trú ẩn bên trong đường hầm của Azovstal trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục bao vây khu vực này. Nếu phá vỡ phòng thủ Azovstal, kiểm soát hoàn toàn Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang trên bộ nối từ miền Đông Ukraine đến bán đảo Crimea, cô lập Ukraine với các vùng biển.

Cách đây một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Tổng thống Vladimir Putin khi đó chỉ đạo ngừng các đợt tấn công vào nhà máy, thay vào đó tiếp tục bao vây.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, tất cả dân thường bên trong Azovstal được phép sơ tán tùy ý khỏi nhà máy, trong khi quân nhân Ukraine ở đây phải chấp nhận đầu hàng, hạ vũ khí để được đảm bảo tính mạng. Ông Putin cũng khẳng định, đến nay khoảng 130.000 - 140.000 người ở Mariupol đã sơ tán an toàn thông qua các hành lang nhân đạo do Nga lập ra.

Trong khi đó, lực lượng quân sự Ukraine ở Azovstal từ chối hạ vũ khí. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để sơ tán khỏi nhà máy bởi tình hình bên trong nhà máy rất nguy cấp với hàng trăm người bị thương nhưng không được chăm sóc y tế.

Mariupol là thành phố cảng chiến lược của Ukraine (Ảnh: Skynews).

Sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng đàm phán ngay lập tức với Nga để sơ tán người khỏi nhà máy Azovstal.

Ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine cùng với dân thường đang trú ẩn ở Azovstal trong tình trạng thiếu thốn đạn dược, lương thực, nước uống do bị bao vây nhiều tuần. Phía Nga đã nhiều ra đề nghị lực lượng của Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng để sơ tán tất cả những người bên trong Azovstal, song Kiev đã bác bỏ. Ukraine nói rằng các hành lang nhân đạo do Nga thiết lập không đảm bảo an toàn và cáo buộc Moscow tiếp tục tấn công vào khu vực nhà máy bất chấp tuyên bố ngừng bắn.