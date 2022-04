Nga thông báo ngừng bắn ở Mariupol, quân Ukraine sẵn sàng rút khỏi Azovstal

Hơn 100.000 người dân ở Mariupol vẫn mắc kẹt trong thành phố (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng quân sự của nước này cũng như lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) sẽ ngừng bắn ở thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine, trong khoảng thời gian từ 14h giờ Moscow để mở hành lang nhân đạo cho dân thường ở nhà máy luyện kim Azovstal sơ tán.

"Chúng tôi vừa thông báo ngừng các hoạt động tác chiến ở khu vực gần nhà máy Azovstal ở Mariupol để cho phép những người dân còn lại sơ tán an toàn khỏi vùng chiến sự. Đây là một hành động thiện chí", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cùng ngày thông báo.

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, các đơn vị vũ trang sẽ "rút quân với một khoảng cách an toàn và duy trì lối thoát cho dân thường từ khu vực được thông báo theo bất kỳ hướng nào mà họ lựa chọn".

Quân đội Nga và lực lượng ly khai Donbass đã kiểm soát phần lớn Mariupol, song hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 quân nhân của Ukraine tiếp tục cố thủ dưới đường hầm của nhà máy Azovstal cùng với khoảng 1.000 dân thường. Ông Mizintsev nói, hiện "không còn bất cứ trở ngại nào" để người dân rời khỏi Azovstal. Ông cho biết thêm, Nga sẽ thông báo cho Ukraine về quyết định ngừng bắn và phát thông báo tới lực lượng của Ukraine 30 phút một lần.

Trước đó, phía Nga đã nhiều lần đề nghị "mở đường sống" cho lực lượng của Ukraine ở Azovstal với điều kiện các binh sĩ ở đây chấp nhận hạ vũ khí, giương cờ trắng đầu hàng. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề nghị đó.

Hôm 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh ngừng tấn công vào Azovstal, nhưng tiếp tục bao vây khu vực này. Theo ông Mizintsev, Nga vẫn để mở hành lang an toàn từ nhà máy Azovstal từ ngày 21/3, song Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc Moscow liên tục vi phạm cam kết ngừng bắn ở khu vực.

Phản ứng về thông báo ngừng bắn mới nhất của Nga, ông Vereshchuk khẳng định, Ukraine chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào về Nga về việc lập một hành lang nhân đạo cho phép dân thường sơ tán khỏi Mariupol an toàn.

"Cần phải hiểu rằng, một hành lang nhân đạo chỉ có thể mở ra khi có sự thỏa thuận của hai bên. Một hành lang do một bên đơn phương lập ra sẽ không đảm bảo an ninh và do đó không coi là hành lang nhân đạo. Do vậy, tôi chính thức và công khai tuyên bố rằng, không có bất cứ thỏa thuận nào về hành lang nhân đạo ở Azovstal hôm nay", ông Vereshchuk nói.

Nhà máy luyện kim Azvostal được coi là "thành trì cuối cùng" của Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy của Tiểu đoàn Azov, đơn vị quân sự của Ukraine đang chiến đấu ở Mariupol, khẳng định họ vẫn duy trì quyền kiểm soát tại "pháo đài" Azovstal và đẩy lùi các đợt tấn công của không quân, pháo binh Nga. Tuy nhiên, ông cho biết, đơn vị của ông đang chờ lệnh được rút khỏi Mariupol do lực lượng cố thủ trong Azovstal đã cạn kiệt đạn dược, lương thực và nước uống.

"Chúng tôi đã sẵn sàng rời thành phố vì không còn gì để phòng thủ. Chúng tôi coi như hoàn thành sứ mệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phòng thủ tới khi có lệnh rút lui", ông Palamar nói.