Nga cáo buộc Ukraine không cho phép dân thường rời "pháo đài" Azovstal

Lực lượng thân Nga bên ngoài một tòa nhà bị phá hủy ở khu vực nhà máy luyện kim Azovstal, thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine hôm 21/4 (Ảnh: Reuters).

"Chính quyền Ukraine một lần nữa cản trở thô bạo các nỗ lực sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal một cách an toàn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo ngày 25/4.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ ngừng bắn ở thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine, trong khoảng thời gian từ 14h ngày 25/4 theo giờ Moscow để mở hành lang nhân đạo cho dân thường ở nhà máy luyện kim Azovstal sơ tán. Các đơn vị vũ trang của Nga sẽ rút quân với một khoảng cách an toàn, cho phép người dân ở Azovstal sơ tán theo bất kỳ hướng nào mà họ muốn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói rằng, Ukraine chưa đạt bất cứ thỏa thuận nào với Nga về việc thiết lập hành lang nhân đạo sơ tán người dân khỏi Mariupol. "Một hành lang do một bên đơn phương lập ra sẽ không đảm bảo an ninh và do đó không coi là hành lang nhân đạo. Do vậy, tôi chính thức và công khai tuyên bố rằng, không có bất cứ thỏa thuận nào về hành lang nhân đạo ở Azovstal hôm nay", Phó thủ tướng Ukraine Vereshchuk nói.

Thay vào đó, Ukraine kêu gọi Liên Hợp Quốc đóng vai trò là bên đảm bảo cho việc thiết lập hành lang nhân đạo cho người dân rời Azovstal. Nghĩa là, bất cứ hành lang nhân đạo nào lập ra cũng cần thông qua Liên Hợp Quốc, Ủy ban Quốc tế của Hội chữ Thập đỏ.

Liên Hợp Quốc hiện chưa bình luận về đề xuất trên, song Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.