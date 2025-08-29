Phản ứng của Nhà Trắng khi Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Levitt (Ảnh: AFP).

“Tổng thống không vui trước tin tức này, nhưng cũng không bất ngờ”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Levitt cho biết khi bình luận về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine đêm 27/8, rạng sáng 28/8.

Người phát ngôn Nhà Trắng đồng thời nhắc lại các đòn tập kích trước đó của Kiev vào các nhà máy lọc dầu ở Nga và cho rằng “cả 2 bên” có thể chưa muốn kết thúc xung đột.

“Đây là câu chuyện về 2 quốc gia đã ở trong tình trạng xung đột suốt một thời gian dài. Nga đã mở cuộc tấn công vào Kiev. Và ngược lại, Ukraine gần đây cũng đã tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga. Thực tế, trong tháng 8, họ đã khiến khoảng 20% công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt”, bà Levitt nhấn mạnh.

Bà Levitt cho biết Tổng thống Trump “theo dõi tình hình rất sát sao” và mong muốn chấm dứt xung đột để ngăn chặn thương vong.

“Nhưng có lẽ cả 2 phía của cuộc chiến này chưa sẵn sàng để tự mình kết thúc nó. Tổng thống muốn nó kết thúc, nhưng các nhà lãnh đạo của 2 nước phải thật sự muốn điều đó. Tổng thống sẽ có thêm những tuyên bố sau”, bà Levitt nói.

Tối 28/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cũng ra tuyên bố về vụ việc, nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump rằng “cả 2 bên” cần phải đưa ra quyết định để chấm dứt xung đột.

Bình luận được đưa ra sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, vào đêm 27/8, rạng sáng 28/8. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 629 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Cuộc tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một số cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận thực hiện một cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào Ukraine, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu như một số nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine.

Đây là cuộc không kích lớn thứ hai kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: “Nga vẫn quan tâm đến việc tiếp tục tiến trình đàm phán để đạt được các mục tiêu của mình bằng biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Bất chấp nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa mang lại kết quả đột phá nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa 2 nước láng giềng.

Cuối tuần trước, ông Trump đặt thời hạn 2 tuần để đánh giá triển vọng hòa đàm Nga - Ukraine. Ông cho biết, sau thời hạn đó, Washington có thể có cách tiếp khác.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng ta sẽ làm, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, liệu có nên áp dụng lệnh trừng phạt lớn hay thuế quan lớn hay cả hai, hay chúng ta không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của họ”, ông Trump nhấn mạnh.