Nga lên tiếng sau khi phóng hơn 600 tên lửa, UAV vào Ukraine

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine sau cuộc không kích ngày 28/8 của Nga (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine đêm 27/8, rạng sáng 28/8.

Ông khẳng định cuộc tấn công đã đánh trúng các mục tiêu quân sự và liên quan đến quân sự.

Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn giữa đợt tấn công mới nhất và tuyên bố của Moscow về mong muốn thúc đẩy hòa đàm hay không, ông Peskov nói cả Nga và Ukraine đều đang tiếp tục tập kích lẫn nhau.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn. Các cuộc tập kích của Ukraine vẫn tiếp tục. Quân đội Nga cũng đang thực hiện các nhiệm vụ của mình”, ông nói.

Khi được hỏi về tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga, ông Peskov khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước của Nga vẫn được cung ứng đầy đủ và tình hình “hoàn toàn trong tầm kiểm soát”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Nga vẫn quan tâm đến việc tiếp tục tiến trình đàm phán để đạt được các mục tiêu của mình bằng biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Nga thực hiện một cuộc tập kích xuyên đêm nhắm vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 598 UAV và 31 tên lửa, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal, 9 tên lửa Iskander-M hoặc KN-23 và 20 tên lửa hành trình Kh-101.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 563 UAV và 26 tên lửa. Số còn lại đã tấn công vào 13 địa điểm khác nhau, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 26 khu vực khác.

Cuộc tấn công khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 38 người bị thương, nhiều hạ tầng bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và căn cứ không quân của Ukraine trong một “cuộc tấn công hỗn hợp” quy mô lớn, sử dụng UAV, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao. Theo phía Moscow, cuộc tập kích đã đánh trúng một số nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cùng ngày cho biết họ đã sử dụng UAV để tấn công 2 nhà máy lọc dầu của Nga trong đêm, nằm trong chiến dịch kéo nhắm vào lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế Nga. Moscow xác nhận một trong hai nhà máy đã bị đánh trúng nhưng vụ cháy tại đây đã được khống chế.

Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau trong bối cảnh các cuộc đàm phán diễn ra nhưng không đạt được kết quả đột phá.

Trả lời câu hỏi về khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn trên không giữa Nga và Ukraine, một đề xuất từng được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nêu ra, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết chưa có thỏa thuận nào như vậy và nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán cần được tiến hành một cách kín đáo.