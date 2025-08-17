Ông Putin nói tiếng Anh với ông Trump ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc họp báo chung tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi tại Alaska vào ngày 15/8, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng hai nhà lãnh đạo sớm gặp lại nhau, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp lại rằng: “Và lần tới ở Moscow”. Khi đó, ông Putin đã nói bằng tiếng Anh, không thông qua phiên dịch viên.

Ông Putin cũng nói "cảm ơn rất nhiều" bằng tiếng Anh vào cuối hội nghị thượng đỉnh với ông Trump.

Đây được xem là hành động hiếm gặp của Tổng thống Putin vì nhà lãnh đạo Nga thường sử dụng phiên dịch trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Khoảnh khắc Tổng thống Nga, Mỹ bắt tay sau họp báo tại Alaska

Tổng thống Putin được cho là thông thạo tiếng Đức. Trong thời gian làm sĩ quan tình báo KGB trong Chiến tranh Lạnh, ông Putin đã được điều động đến Dresden ở Đức.

Tổng thống Putin và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho là đã nói tiếng Đức trong các cuộc họp.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng nói tiếng Anh tốt.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, vào tháng 5, khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin có thể hiểu được những gì ông Trump nói, trước khi phiên dịch viên chuyển bản dịch cho nhà lãnh đạo Nga.

Điều này cho thấy ông Putin có thể hiểu được những gì ông Trump nói khi hai nhà lãnh đạo cùng ngồi trên xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ tại Alaska.

Ông Trump và ông Putin cùng lên xe Cadillac của Tổng thống Mỹ

Năm 2017, Điện Kremlin cho biết ông Putin hiểu tiếng Anh "gần như hoàn toàn" và thậm chí còn chỉnh sửa cho phiên dịch viên, theo báo Izvestia của Nga.

Khi di chuyển, ông Putin "thường nói tiếng Anh, nhưng khi đàm phán và khi một cuộc họp chính thức diễn ra, ông giao tiếp thông qua phiên dịch viên", Izvestia đưa tin vào thời điểm đó.

Có nhiều ví dụ về việc nhà lãnh đạo Nga thể hiện khả năng ngôn ngữ bên ngoài phòng đàm phán.

Năm 2008, ông Putin đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN về cuộc xung đột ở Georgia, trong đó ông nói một phần bằng tiếng Anh.

Năm 2013, ông Putin đã có một tuyên bố khá dài trước ống kính bằng tiếng Anh để thông báo về việc Nga đăng cai Hội chợ Triển lãm Thế giới 2020 tại thành phố Yekaterinburg ở miền trung nước này.

"Đây sẽ là một dự án quốc gia trọng điểm", ông Putin nói bằng tiếng Anh trong đoạn video dài hai phút rưỡi.

Tổng thống Putin từng trình bày ca khúc "Blueberry Hill" tại một buổi dạ tiệc từ thiện ở St. Petersburg năm 2010. Một số ngôi sao Hollywood đã có mặt trong khán phòng để chứng kiến màn trình diễn hiếm hoi này.

Trong một cuộc họp trực tuyến đầu năm nay, ông Putin đã trả lời trôi chảy bằng tiếng Đức cho một người đàn ông Đức đang xin nhập quốc tịch Nga. Sau khi chuyển sang tiếng Đức, ông Putin đã kể về thời gian ông sống ở Đông Đức.