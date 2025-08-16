Ông Trump: Nga, Mỹ nhất trí cao về vấn đề lãnh thổ trong xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 tại Alaska, người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News đã hỏi về những nhượng bộ lãnh thổ giúp Nga nắm giữ các khu vực họ chưa kiểm soát và một số loại đảm bảo an ninh từ Mỹ có thể dành cho Kiev.

Ông Trump nói: “Đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và là những điểm mà chúng tôi phần lớn đã đồng ý. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều thứ. Tôi có thể nói rằng cuộc gặp diễn ra rất ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta khá gần tới kết thúc rồi. Ukraine cũng phải đồng ý với điều đó”.

Chủ nhân Nhà Trắng đưa ra lời khuyên cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Phải đạt được một thỏa thuận”.

Ông cho biết cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều muốn ông tham dự một cuộc gặp tiềm năng trong tương lai họ để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình.

“Họ đều muốn tôi có mặt. Họ đều muốn tôi có mặt, và tôi sẽ có mặt”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng hòa bình có thể đạt được trong thời gian tương đối ngắn hay không, ông Trump trả lời: “Khá ngắn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận ông đã sai khi nghĩ rằng xung đột Nga -Ukraine là “cuộc xung đột dễ giải quyết”. “Tôi đã nghĩ đây sẽ là cuộc xung đột dễ dàng nhất trong tất cả, nhưng hóa ra lại là khó khăn nhất”, ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kéo dài 3 giờ tại Alaska hôm 15/8. Cuộc họp đánh dấu cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã có cuộc họp báo chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút và không trả lời câu hỏi từ phóng viên.

Mặc dù khẳng định cuộc họp hiệu quả và đạt được những tiến triển, song ông Trump khẳng định "cần làm nhiều hơn nữa" để chấm dứt xung đột Ukraine.

“Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã thống nhất, phần lớn trong số đó, tôi có thể nói như vậy. Còn một vài vấn đề lớn mà chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đạt được, nhưng đã có một số tiến triển”, ông Trump nói.

Ông nhấn mạnh: "Sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận", ông nói.

Ông Trump cho biết ông sẽ gọi cho các lãnh đạo NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp.

“Tôi sẽ bắt đầu gọi điện thoại vài lần và kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất... Cuối cùng thì quyết định là ở họ”, Tổng thống Trump nói.