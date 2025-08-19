Ông Macron nêu kết quả quan trọng nhất sau cuộc họp với ông Trump

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với các lãnh đạo châu Âu khác ngày 18/8 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã đồng ý về một số điểm quan trọng mà vài ngày hay vài tuần trước vẫn chưa rõ ràng”, Tổng thống Macron nói, đồng thời nhấn mạnh rằng điểm “đầu tiên và quan trọng nhất” là cam kết của Mỹ trong việc phát triển thêm các kế hoạch an ninh.

“Hôm nay, chúng tôi đã đồng ý sẽ làm việc với Mỹ về nội dung các bảo đảm an ninh này và sự hợp tác mà mỗi bên sẵn sàng cung cấp”, nhà lãnh đạo Pháp nói.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã thảo luận các đảm bảo an ninh và nhận được tín hiệu quan trọng rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Kiev.

“Điều quan trọng là Mỹ đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng nước này sẽ nằm trong số các quốc gia hỗ trợ điều phối và cũng sẽ là một bên tham gia vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tôi tin rằng đây là một bước tiến quan trọng", ông nhấn mạnh.

Ông cho biết cuộc thảo luận với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng bao gồm cả kế hoạch Ukraine mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ thông qua nguồn tài trợ từ châu Âu, như một phần của các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Ông nói rằng một phần khác của các bảo đảm sẽ liên quan đến việc Ukraine sản xuất máy bay không người lái, một số trong đó sẽ được Mỹ mua lại.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý vấn đề này vẫn đang được thảo luận và chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết. Ông nói, các chi tiết đảm bảo an ninh sẽ được làm rõ trong khoảng 10 ngày tới.

Đàm phán song phương

Nói về đàm phán giữa Nga và Ukraine, theo ông Macron, bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước hết nên diễn ra theo hình thức song phương, trước khi tổ chức một cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh thêm các cuộc đàm phán này chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn. “Gọi là thỏa thuận đình chiến hay lệnh ngừng bắn, nhưng chúng ta không thể tổ chức đàm phán dưới bom đạn”, ông nói.

Ông Macron hoan nghênh niềm tin của Tổng thống Trump vào “khả năng đạt được thỏa thuận”, nhưng cảnh báo rằng nếu điều đó thất bại, châu Âu cần chuẩn bị phương án trừng phạt bổ sung Nga.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí về việc “Ukraine phải có một quân đội Ukraine mạnh, có khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào và không bị giới hạn về số lượng hay năng lực vũ khí”.

Ông nói thêm, “Liên minh tự nguyện” mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã xây dựng từ tháng 2 đến nay đã mở rộng lên 30 quốc gia, cho thấy sự ủng hộ ngày càng rộng rãi và vững chắc đối với an ninh của Ukraine.

Ông Macron là một trong những lãnh đạo châu Âu cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Cuộc họp diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska cuối tuần trước. Đây là một nỗ lực trung gian nữa của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.