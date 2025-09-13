Nga dùng chiến thuật "độn thổ", phòng tuyến của Ukraine ở Kupyansk lung lay

Nga đã ít nhất 3 lần sử dụng chiến thuật "độn thổ", lợi dụng các đường ống bỏ không để xâm nhập phòng tuyến Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Nguồn tin tình báo mở Deep State ngày 12/9 cho biết, Nga một lần nữa sử dụng chiến thuật “độn thổ”, lợi dụng các đường ống ngầm để thâm nhập thành phố Kupyansk, thuộc vùng Kharkov, nơi đang diễn ra những trận tấn công ác liệt. Thông tin này được các cổng thông tin Ukraine đăng tải, dẫn nguồn dữ liệu tình báo.

Lực lượng Nga được cho là đã xây dựng một “huyết mạch hậu cần” với các lối vào ở khu vực Liman Pervy. Để di chuyển trong lòng ống, họ sử dụng sử dụng những bệ nằm trên bánh xe được thiết kế đặc biệt, cũng như xe điện scooter trong những đoạn đủ chiều cao.

“Hành trình tới vùng ven Kupyansk kéo dài khoảng 4 ngày, vì vậy dọc tuyến đường đã được bố trí các điểm nghỉ với nguồn tiếp tế thực phẩm. Nhờ vậy, các đơn vị của Nga đã tới Radkovka mà không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, rồi sau đó di chuyển xuống phía nam vào khu rừng đang kiểm soát. Từ đó, họ tỏa ra Kupyansk và tiến tới tuyến đường sắt”, Deep State cho hay.

Theo phía đối lập, hệ thống phòng thủ của Ukraine trong thành phố hiện đã bên bờ sụp đổ. Thông tin về chiến thuật mới của Nga đã làm dấy lên lo ngại tại Ukraine, nơi các biện pháp củng cố trận địa đang được bàn thảo.

Cả Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin do Deep State cung cấp.

Nga đang gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận ở Ukraine. Tại Kharkov, mục tiêu là cắt đứt tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine; còn ở Donetsk, Moscow hướng đến việc phá vỡ hệ thống phòng ngự then chốt, tạo thế chia cắt và bao vây.

Theo Deep State, đây không phải là lần đầu tiên Nga áp dụng chiến thuật thâm nhập qua đường ống ngầm. Lần đầu tiên, lực lượng Nga đã lọt vào Avdiivka, và lần thứ hai là tại thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk (Nga).

Trong đó, Nga đã mất khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch "độn thổ" qua một đường ống khí đốt bỏ không nhằm thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của Ukraine ở thị trấn Sudzha.

Khoảng 500 binh sĩ Nga mang theo bình oxy, di chuyển qua đường ống khí đốt Urengoy - Pomary - Uzhgorod dài khoảng 15km hướng về Sudzha. Đây là đường ống từng được Nga dùng để chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Ukraine khóa van hồi đầu năm, đường ống đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nguyên.

Trong suốt thời gian trong đường ống, binh sĩ Nga phải đi gập người, thậm chí có những đoạn phải bò. Họ sử dụng xe đẩy nhỏ để mang theo nước uống và nhu yếu phẩm. Họ cũng sử dụng thiết bị phòng hộ để tránh ngộ độc khí còn sót lại trong đường ống.

Sau khi di chuyển hết đoạn đường ống, lực lượng Nga ém mình chờ thời cơ đánh úp trong điều kiện thiếu ánh sáng.