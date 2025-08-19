Ông Trump: Mỹ sẵn sàng giúp Ukraine đảm bảo an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 18/8 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên trong Phòng Bầu dục ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng gửi lực lượng quân sự Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

“Chúng tôi sẽ cho các bạn biết điều đó, có thể ngay trong hôm nay”, ông Trump nói.

Việc ông Trump để ngỏ khả năng cho phép binh sĩ Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Ukraine có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn, khi Kiev coi các bảo đảm an ninh là yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc bảo đảm hòa bình, nhưng Mỹ cũng sẽ tham gia.

“Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi vì họ, châu Âu, ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông nói.

“Ngay lúc này, chúng tôi có những người đang chờ ở phòng khác, tất cả họ đều đến từ châu Âu. Những nhân vật lớn nhất châu Âu. Và họ muốn cung cấp sự bảo vệ. Họ cảm thấy rất quyết tâm về điều đó và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Tôi nghĩ việc đạt được thỏa thuận là vô cùng quan trọng”, ông Trump phát biểu trước cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Tổng thống Trump khẳng định bất kể kết quả các cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ra sao, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ vẫn tiếp tục.

Nói về ý tưởng ngừng bắn ở Ukraine, ông Trump cho biết: "Tôi thích khái niệm ngừng bắn vì một lý do: giao tranh sẽ ngừng ngay lập tức, thay vì phải đợi 1-2 tuần, hay bao lâu đi nữa. Tôi ước gì họ có thể dừng lại. Tôi muốn họ dừng lại, nhưng về mặt chiến lược, điều đó có thể là bất lợi cho một bên nào đó”.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông không còn coi ngừng bắn là một bước đi cần thiết.

“Tôi nghĩ chúng ta không cần một lệnh ngừng bắn. Nếu nhìn vào 6 thỏa thuận mà tôi giải quyết trong năm nay, tất cả đều diễn ra khi các bên vẫn đang chiến đấu. Tôi đã không thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Có thể ngừng bắn sẽ là điều tốt, nhưng tôi cũng có thể hiểu về mặt chiến lược tại sao một quốc gia này hay quốc gia khác lại không muốn điều đó. Nếu có lệnh ngừng bắn, đối phương sẽ liên tục tái xây dựng”, ông Trump giải thích.

Ông cho rằng, một thỏa thuận hòa bình bền vững là cần thiết. Ông khẳng định nếu đạt được hòa bình, thỏa thuận đó sẽ được duy trì.

“Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đạt tới hòa bình, nó sẽ phát huy hiệu quả. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó”, ông nhấn mạnh.

Về phần mình, phát biểu sau cuộc họp riêng với ông Trump, ông Zelensky mô tả cuộc thảo luận song phương là “rất tốt” và cho biết họ đã nói về tầm quan trọng của bảo đảm an ninh từ Mỹ cho Ukraine.

“Điều này rất quan trọng, rằng Mỹ đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ như vậy và sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh”, ông Zelensky nói.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine được cho cũng là trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu khác diễn ra ngay sau đó.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine của Tổng thống Trump là một “bước đột phá” trong việc đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine.