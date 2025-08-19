Phản ứng của Nga sau cuộc họp của ông Trump với lãnh đạo châu Âu

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, bình luận (Ảnh: X).

“Hôm nay là một ngày ngoại giao quan trọng, tập trung vào hòa bình lâu dài chứ không phải ngừng bắn tạm thời”, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống và cũng là người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, bình luận trên mạng xã hội ngày 19/8.

Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Trong các cuộc thảo luận này, ông cho biết, Washington ủng hộ một thỏa thuận hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine.

“Tôi nghĩ chúng ta không cần một lệnh ngừng bắn. Nếu nhìn vào 6 thỏa thuận mà tôi giải quyết trong năm nay, tất cả đều diễn ra khi các bên vẫn đang chiến đấu. Tôi đã không thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Có thể ngừng bắn sẽ là điều tốt, nhưng tôi cũng có thể hiểu về mặt chiến lược tại sao một quốc gia này hay quốc gia khác lại không muốn điều đó. Nếu có lệnh ngừng bắn, đối phương sẽ liên tục tái xây dựng”, ông Trump giải thích.

Ngay sau cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Zelensky, ông Trump đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thông báo kết quả.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói với các phóng viên, cuộc thảo luận thẳng thắn và xây dựng, kéo dài khoảng 40 phút. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực cá nhân của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hai bên cũng thảo luận về cuộc gặp gần đây tại Alaska: “Tổng thống của chúng tôi đã chân thành cảm ơn người đồng cấp Mỹ về sự hiếu khách, công tác tổ chức tốt của hội nghị Alaska, cũng như tiến triển hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã đạt được tại đó”.

Hai nhà lãnh đạo “nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề cấp bách khác trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương”.

Ông Putin và ông Trump ủng hộ việc tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine. “Họ đã thảo luận ý tưởng cân nhắc khả năng nâng cấp đàm phán trực tiếp giữa các đại diện Nga và Ukraine”, ông Ushakov cho biết.

Phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp kể từ tháng 5. Phái đoàn Nga do Cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Điện Kremlin trước đó nhấn mạnh rằng vị trí của ông thực ra cao hơn cả một bộ trưởng.

Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov đứng đầu. Ông Umerov từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia vào ngày 18/7.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết, ông đang sắp xếp cho một cuộc gặp 3 bên giữa ông với Tổng thống Nga và Ukraine trong thời gian tới. Tổng thống Zelensky tuyên bố, ông sẵn sàng cho bất cứ hình thức đàm phán nào với nhà lãnh đạo Nga, đồng thời nhấn mạnh một cuộc hội đàm như vậy không nên kèm theo bất cứ điều kiện nào.