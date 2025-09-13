Dưới sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine được cho là đã xích lại gần nhau hơn (Ảnh minh họa: Dawn).

Ông Zelensky: Ukraine hoàn toàn ngăn chặn lực lượng Nga ở Sumy

Sau cuộc họp Bộ Tổng tư lệnh tối cao ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên Telegram tuyên bố rằng, chiến dịch tấn công của Nga vào Sumy đã bị lực lượng Kiev ngăn chặn hoàn toàn, và giao tranh ở khu vực biên giới vẫn đang tiếp diễn.

Ông nói: "Tổng tư lệnh (Alexander) Syrsky đã báo cáo về tình hình mặt trận, các hướng chính. Đã có kết quả ở khu vực Sumy: tính đến hôm nay, chúng tôi có thể tuyên bố rằng chiến dịch tấn công của Nga vào Sumy đã bị lực lượng của chúng tôi phá vỡ hoàn toàn. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới Sumy, nhưng lực lượng Moscow ở đây đã mất khả năng tấn công do những tổn thất. Chúng tôi cũng tiếp tục tích cực chống lại các hoạt động tấn công của đối phương ở Donetsk và Zaporizhia".

Tổng thống Zelensky cũng xác định các nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm cung cấp nhanh hơn và do đó, đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã phân tích sự cân bằng giữa kết quả và chi phí của các cuộc tấn công tầm xa. Cảm ơn từng đơn vị vì sự chính xác, đặc biệt là trong các cuộc tập kích vào hậu cần và tổ hợp nhiên liệu của Nga".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Bồ Đào Nha và Đức cam kết sẽ luôn ủng hộ Ukraine

Expresso đưa tin, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cam kết rằng hai nước sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố trong lễ khai mạc Lễ hội Công dân (Bürgerfest) tại Berlin, nơi Bồ Đào Nha là quốc gia đối tác trong năm nay.

Ông Steinmeier nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha và Đức có "tình hữu nghị thân thiết" và các giá trị chung. Ông nhắc lại mối đe dọa tiềm ẩn đối với châu Âu do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và kêu gọi người dân châu Âu hành động như một mặt trận thống nhất.

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa lưu ý trong bài phát biểu của mình: "Chúng ta luôn sát cánh cùng Ukraine. Luôn luôn. Chúng ta sẽ không bao giờ quên Ukraine".

Ông nói thêm rằng Bồ Đào Nha và Đức là đồng minh trong EU, NATO và Liên hợp quốc, và chia sẻ các giá trị cơ bản: hòa bình, dân chủ, tự do ngôn luận và nhân quyền.

Tổng thống Bồ Đào Nha cũng trích dẫn câu nói của Willy Brandt, người đoạt giải Nobel Hòa bình: "Hòa bình không phải là tất cả, nhưng không có hòa bình thì mọi thứ đều vô nghĩa" và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Cuộc gặp giữa hai tổng thống diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Đức của ông Rebelo de Sousa, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026. Bên cạnh các tuyên bố chính trị, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Pokrovsk sẽ là Bakhmut 2.0?

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tập trận Zapad 2025 giữa Nga và Belarus đã chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, NATO đang tăng cường củng cố sườn phía Đông khi Pháp và Anh xác nhận triển khai máy bay, còn Ba Lan đang điều động thêm 40.000 quân đến biên giới. Đây có thể là những ngày căng thẳng nhất trong lịch sử hiện đại.

Quân đội Ukraine (AFU) đã tập kích đường không ồ ạt và xuyên đêm vào lãnh thổ Nga bằng số lượng UAV kỷ lục.

Trên thực địa, tình hình chiến sự Ukraine đang phức tạp, đặc biệt là ở mặt trận phía Nam, nơi có nhiều tiến triển nhất trong những ngày gần đây. Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, đạt được những kết quả và thành công đặc biệt đáng kể theo hướng Zaporizhia.

Cụm tác chiến Vostok thuộc quân đội Nga (RFAF) đang phát triển cuộc tấn công về phía Pokrovske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, vòng qua các khu vực phòng thủ của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 12/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh ác liệt liên tục diễn gần Pokrovsk (Donetsk), nhưng các báo cáo gần đây cho thấy thế chủ động có thể đang dần chuyển sang phía quân đội Ukraine. Trong đó, các trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra quanh Pokrovsk và Konstantinovka mà không có nhiều thay đổi hay động tĩnh, bất chấp quân tiếp viện từ cả hai bên đã đến. Có vẻ như Pokrovsk sẽ là Bahmut 2.0.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye và Konstantinovka ngày 12/9. Trong đó, Moscow kiên cường kháng cự và tiếp tục phát động tấn công bất chấp cuộc phản công dữ dội của Kiev nhằm cắt đứt các mũi thọc sâu (Ảnh: Military Summary).

Nga thọc sâu vào Dnipropetrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang phát triển một cuộc tấn công sâu vào khu vực Dnipropetrovsk, cắt đứt liên lạc giữa Pokrovskoe và Gulyaipole.

Cụ thể, ở hướng Nam Donbass, lực lượng Moscow tiếp tục phá hủy tuyến phòng thủ đối phương giữa các làng Velikomikhailovka và Poltavka bằng một "gọng kìm" với mục tiêu chính là tiếp cận đường liên lạc của AFU giữa Gulyaipole và thành phố Pokrovske.

Sau thành công tại các làng Yanvarskoye, Zelenoe Pole, Novopol, Temirovka và Zaporozhskoye, RFAF đã bắt đầu tấn công Novonikolayevka. Xa hơn một chút về phía bắc, họ chiếm được Ternovoye (Novopetrovskoye), như được nêu trong báo cáo ngày 12/9 của Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi mất nút phòng thủ Velikonovoselkovsky, lực lượng Kiev đã không thể ổn định tình hình. Các cuộc phản công cục bộ tại khúc quanh sông Volchya chỉ có thể làm giảm bớt một phần tình hình kho khăn của họ tại khu vực Novopavlovskoye.

Tuy nhiên, ở phía nam, nơi cuộc tấn công của RFAF vào nút hậu cần Gulyaipole đang diễn ra, các đơn vị Kiev chỉ phòng thủ thụ động trong các ngôi làng. Đây là hậu quả của việc thiếu hụt các đơn vị cơ giới và mất một số công sự dã chiến có giá trị.

Tình hình này phát sinh bởi vì khi xây dựng công sự, Bộ chỉ huy Kiev cho rằng quân đội Nga sẽ tiến từ phía nam lên phía bắc, chứ không phải từ đông sang tây. Do đó, một số vị trí phòng ngự trở nên vô dụng. Về mặt này, hành động của quân đội Nga giống như công việc của một "cái cày", chỉ đơn giản là phá hủy các chướng ngại vật khi di chuyển, không gì có thể ngăn cản nó.

Bức tranh tác chiến về hành động của quân đội Nga hướng tới Gulyaipole gần như giống hệt với những gì diễn ra trong các trận chiến giành Velyka Novosyolka.

Giống như ngôi làng lớn này, Gulyaipole có sơ đồ hậu cần tương tự. Tuyến đường tiếp tế chính đi về phía bắc, và các tuyến đường phụ chạy về phía đông và phía tây tạo thành vị trí của lực lượng Kiev hướng về phía nam.

Do đó, kịch bản mà Bộ chỉ huy Moscow đã thực hiện trong các trận chiến giành Velyka Novosyolka có thể được lặp lại trong trận chiến giành Gulyaipole. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai nơi là Gulyaipole sở hữu mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và phát triển hơn, để xóa sổ cụm cứ điểm kiên cố này đòi hỏi RFAF phải có những nỗ lực đáng kể.

Kênh RVvoenkor đưa tin, trong quá trình đột phá vào vùng Dnipropetrovsk: quân đội Nga đang tiến công trên một mặt trận rộng lớn.

Theo hướng Velikomikhaylovka, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Họ tiến công và chiếm giữ các vị trí ở Novoselovka và Sosnovka, ngay cả bản đồ của các nhà phân tích ủng hộ Kiev cũng xác nhận điều này.

“Tại Kamyshevaha, AFU vẫn đang kiểm soát, mặc dù một phần đáng kể khu vực gần ngôi làng đã bị xóa sổ”, các nguồn tin Ukrainr phàn nàn.

Đồng thời, RFAF đang tấn công Berezovoe, xuyên qua các hàng cây từ Ternovoe. Áp lực đang được gia tăng lên các vị trí của AFU từ Zaporozhye về phía Novonikolaevka.

Xa hơn một chút về phía bắc, trên biên giới hành chính của vùng Zaporizhia và Donetsk, từ Temirovka, lực lượng Moscow đang tấn công khu định cư Obratnoe do Kiev kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba biên giới hành chính Donetsk - Dnipropetrovsk - Zaporizhia ngày 12/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và giành được một số khu định cư tại các ô khoanh màu trắng (Ảnh RVvoenkor).

Trong khi đó, Anna News cho rằng quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến kiên cố của đối phương nằm giữa các khu định cư Berezovoye và Novopetrovskoye (Ternovoye) trên biên giới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Cụm tác chiến Vostok RFAF đang kiểm soát một phần khu định cư đầu tiên và đã chiếm giữ hoàn toàn khu định cư thứ hai.

Tại sao Berezovoye lại quan trọng như vậy? Lý do rất đơn giản: nó nằm ở trung tâm của tuyến phòng thủ lớn nhất trong khu vực này, bao gồm 5 khu định cư kiên cố được liên kết với nhau và được gia cố bằng các hệ thống phòng ngự cơ động.

Việc kiểm soát nơi này sẽ cho phép RFAF tiến sâu hơn vào khu vực Dnipropetrovsk; bảo vệ sườn của các lực lượng đang tiến vào khu vực Zaporizhia; tạo bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo vào thành phố Pokrovske của vùng Dnipropetrovsk (khác với Pokrovsk thuộc vùng Donetsk).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 12/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Chuyện gì đang xảy ra ở vùng Sumy?

Trong nhiều tuần liên tiếp, các cuộc giao tranh giữa hai bên tại Sumy đã diễn ra liên tục trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng cường độ đang dần giảm bớt, theo kênh Anna News.

Tại sao điều này lại xảy ra? Hướng này đã trở nên ít quan trọng hơn đối với cả hai bên do tình hình trên các mặt trận khác. Quân đội Nga đang tái triển khai lực lượng về hướng Pokrovsk và Dobropolye, trong khi Bộ chỉ huy Kiev tung toàn lực để giữ vững phòng tuyến.

Chuyện gì đang xảy ra trên chiến tuyến? Quân đội Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn Yunakovka, hiện AFU chỉ còn giữ lại được một vài ngôi nhà ở phía nam khu định cư.

Tình hình của quân đội Ukraine đang rất khó khăn ở các khu vực khác trên hướng này. Về phía bắc, gần làng Alekseyevka, AFU phát động một số cuộc phản công nhưng bất thành. Họ cũng tấn công các vị trí đối phương trong các khu định cư Kondratovka và Andreevka, do Moscow kiểm soát. Những cuộc tấn công đó cũng đã thất bại.

Hiện tại, có thể nói rằng Nga và Ukraine đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn ở mặt trận Sumy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 12/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tấn công cục bộ theo mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công lẻ tẻ theo các mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

Ukraine xác nhận lính Nga "độn thổ", bất ngờ thọc sâu vào Kupyansk

Kênh UARU xác nhận, quân đội Nga một lần nữa sử dụng đường hầm để tiến sâu vào các vị trí của đối phương ở Kupyansk

Theo nguồn tin từ Ukraine, lực lượng Moscow đã đào một tuyến đường hầm hoàn chỉnh bắt đầu từ đường Liman số 1. Họ di chuyển dọc theo tuyến đường này bằng xe điện và cáng. Đường hầm bao gồm các khu vực nghỉ ngơi và điểm tiếp tế, vì hành trình đến Kupyansk mất khoảng 4 ngày.

Phía Ukraine lưu ý rằng không chỉ bộ binh mà cả các đơn vị vận hành UAV cũng đã hoạt động ở Kupyansk, đồng thời xuất hiện những lời phàn nàn rằng "bài học kinh nghiệm lại không được (AFU) rút ra", ám chỉ các hoạt động tương tự ở Avdiivka và Sudzha khiến lực lượng Kiev trở tay không kịp và cuối cùng phải rút chạy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/9. Trong đó, lực lượng Moscow "độn thổ" qua đường hầm để thọc sâu vào trung tâm thành phố, gây bất ngờ lớn cho đối phương (Ảnh: UARU).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 168 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 12/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 168 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 37 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 57 cuộc không kích, thả 88 quả bom KAB. Họ cũng sử dụng 2.236 UAV cảm tử và thực hiện 3.593 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyaipole, Orekhov và Dnieper.