Pháo binh Ukraine khai hỏa (Ảnh minh họa: Telegram).

Ba Lan sẽ hợp tác với Ukraine để phòng thủ hiệu quả trước UAV Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Warsaw đã đồng ý gặp phía Kiev và sẽ hợp tác với Ukraine để đảm bảo an ninh tối đa trước UAV Nga.

Ông Tusk tuyên bố: "Mọi người đều coi đây là vấn đề chung. Nhờ sự đoàn kết này, không chỉ những lời ủng hộ mà còn có những tuyên bố rõ ràng về việc hỗ trợ trực tiếp cho Ba Lan. Tôi đã nghe điều này từ các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Thụy Điển và Hà Lan. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Ukraine để tạo ra giải pháp phòng thủ hiệu quả nhất chống lại UAV. Chúng tôi đã đồng ý gặp nhau trong những giờ tới để thảo luận và trao đổi kinh nghiệm".

Thủ tướng Tusk cho biết, Pháp sẽ gửi máy bay chiến đấu Rafale, còn Hà Lan điều động các tổ hợp phòng không Patriot. Ngoài ra, phía Anh cũng hợp tác với Pháp nhằm cung cấp năng lực phòng không bổ sung cho Ba Lan.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng đại diện quân đội Ba Lan sẽ đến Ukraine để học kỹ thuật bắn hạ UAV.

Trước đó, vào khoảng 01h30 ngày 10/9, Không quân Ukraine báo cáo về khả năng UAV xâm nhập không phận Ba Lan. Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã chính thức xác nhận việc vi phạm không phận nước này và kêu gọi người dân ở nhà cho đến khi chiến dịch quân sự kết thúc.

Có thông tin cho biết không chỉ máy bay chiến đấu Ba Lan đã được điều động, mà cả máy bay từ các quốc gia đồng minh NATO khác. Ngoài ra, lực lượng phòng không mặt đất cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Sau các sự kiện đêm 10/9, Ba Lan tìm thấy tại nhiều khu vực khác nhau xác của 15 trong số khoảng 20 chiếc UAV vượt biên giới.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trên mạng xã hội X, cho biết, ông đã ra lệnh triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale để bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của NATO.

Tổng thống Macron cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

"An ninh của lục địa châu Âu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước áp lực ngày càng tăng từ Nga", Tổng thống Pháp viết.

Trước đó, Đức tuyên bố sẵn sàng tăng cường sự hiện diện tại biên giới phía Đông NATO để ứng phó với việc UAV xâm nhập Ba Lan.

UAV Nga dồn dập tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Ukraine bung toàn lực phản công ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, tại Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công. Trong 24 giờ qua, họ kiểm soát thêm 2 ngôi làng nhỏ trên đường đến đường cao tốc R-85 và thành phố Huliaipole.

Tại phía bắc Pokrovsk, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại khu vực đột phá của RFAF. Quân đội Ukraine (AFU) đang nỗ lực hết sức để phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát đầu cầu chiến lược, trong khi quân đội Nga kháng cự quyết liệt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye, nằm về phía bắc Pokrovsk ngày 11/9. Trong đó, Moscow kiên cường kháng cự và tiếp tục phát động tấn công bất chấp cuộc phản công dữ dội của Kiev nhằm cắt đứt mũi thọc sâu (Ảnh: Military Summary).

Cuộc tấn công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục tại tỉnh Dnipropetrovsk. Họ chiếm được một khu định cư và kiểm soát hầu hết ngôi làng Sosnivka. Các đơn vị RFAF đang tiến ngày càng gần Pokrovske (khác với thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk).

Phía đông Konstantinovka, đoạn video cũng cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Nga dọc theo các cánh đồng phía nam Predtechyne. Tình hình vẫn diễn biến tương tự theo hướng Seversk và Liman, nơi RFAF tấn công các vị trí của đối phương trong nhiều tuần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 11/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiến về thành phố từ nhiều hướng. Lực lượng Kiev rút chạy khỏi khu vực đông nam theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tăng cường không kích vào Belgorod

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev đang trả đũa cho những thất bại quân sự bằng các cuộc không kích vào khu vực Belgorod trên lãnh thổ Nga.

Những thành công của quân đội Nga tại các mặt trận khác nhau trong khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã tác động nặng nề đến tình hình chung của lực lượng Kiev.

Bên cạnh các vấn đề quân sự thuần túy, những thất bại dai dẳng trên chiến trường cũng tác động mạnh mẽ đến bức tranh thông tin của Ukraine. Nói một cách đơn giản, Kiev ngày càng khó "giành chiến thắng" bằng các phương pháp chiến tranh thông tin cụ thể, bởi vì binh sĩ Ukraine - cả những người ở tiền tuyến và "đội quân truyền thông" trên các kênh Telegram của họ - đã bày tỏ sự hoang mang.

Để đáp trả, phía Ukraine tiến hành các cuộc tập kích đường không ồ ạt vào các mục tiêu ở Belgorod. Điều này đã dẫn đến việc chính quyền địa phương của Nga áp đặt các hạn chế bắt buộc ở một số khu vực.

“Thật không may, hôm nay chúng tôi không thể cho phép các trung tâm mua sắm lớn hoạt động. Các trường học, giống như hôm qua, đang học từ xa. Nếu có thể, trẻ em nên ở nhà càng nhiều càng tốt - điều này áp dụng cho cả trường mẫu giáo và trường phổ thông”, Thống đốc vùng Belgorod Gladkov phát biểu.

Một số nguồn tin quân sự Nga, đặc biệt là kênh Arkhangel Spetsnaz, cho rằng những hành động mới nhất của Kiev diễn ra trước khi họ tiến hành nỗ lực nhằm đột phá biên giới. Điều này phần nào hợp lý, bởi vì việc tập trung các đơn vị hệ thống không người lái AFU ở khu vực biên giới thực sự là một trong những dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị tấn công.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong các "cuộc đột kích một chiều" trước đây mà lực lượng Kiev thực hiện ở khu vực Belgorod, các hành động ban đầu đã khác. Nghĩa là, AFU không tập trung đánh phá khu vực mà họ muốn vượt biên giới. Do đó, quân đội Ukraine dường như chỉ đơn giản hy vọng khiêu khích Bộ chỉ huy Moscow, buộc đối phương phải triển khai lực lượng ở khu vực biên giới Belgorod nhằm đẩy lùi một cuộc đột kích tiềm tàng.

Và điều này, đến lượt nó, tự động đồng nghĩa với việc giảm bớt áp lực lên AFU ở nhiều khu vực khác nhau của vùng chiến sự gần nhất tại Kharkov, nơi lực lượng Kiev đang gặp nhiều khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Belgorod ngày 11/9. Trong đó, Kiev tăng cường tập kích đường không vào các vị trí của Moscow nhằm chuẩn bị cho đòn đột kích tiềm tàng qua biên giới (Ảnh: Readovka).

UAV tập kích gây ra vụ nổ lớn ở Smolensk của Nga

RIA Novosti đưa tin, rạng sáng 12/9, Nga đã báo cáo về một vụ tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Cụ thể, tiếng nổ ở Smolensk và gần Moscow được ghi nhận.

Cùng lúc đó, các nhân chứng xác nhận UAV tấn công cơ sở của công ty dầu khí Lukoil của Nga. Thống đốc vùng Smolensk Vasily Anokhin thông báo về vụ việc: "Hệ thống phòng không Nga đang nỗ lực đẩy lùi cuộc tập kích đường không của quân đội Ukraine".

Ngoài ra, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã hạ gục 7 UAV bay về phía Moscow. Ông cho biết thêm rằng các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ va chạm.

Nga đạt bước tiến mới ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin tóm tắt tình hình tiền tuyến ngày 11/9 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo: "Cụm tác chiến phương Đông, nhờ các cuộc tấn công chủ động, đã giành được khu định cư Sosnovka ở vùng Dnipropetrovsk".

Cuộc tấn công của RFAF vào chốt phòng thủ của đối phương tại Velikomikhailovka - Orestopil vẫn đang tiếp diễn. Vào ngày 7/9, lính xung kích Nga đã kiểm soát tiền tuyến của chốt này - vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại trang trại Khoroshee - và hôm 11/9 đã xóa sổ khu định cư Sosnovka.

Khu định cư này tuy nhỏ, nhưng các vị trí của Kiev ở đó nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường vòng Velikomikhailovka - Ternovoe - Novonikolaevka. Mạng lưới giao thông và sự tương tác giữa các nút phòng thủ Velikomikhailovka - Orestopol của Ukraine và tuyến phía nam Ternove - Berezovoe - Novonikolaevka đã bị cắt đứt.

Giờ đây, AFU chỉ có thể kết nối qua tuyến đường vòng Velikomikhailovka - Alekseevka - Verbovoe - Novonikolaevka, nằm cách đó gần 8km về phía tây.

Đúng như dự đoán, việc đánh sập nút phòng thủ Velikomikhailovka - Orestopol là nhiệm vụ chính của các đơn vị Moscow trong tương lai gần. Sau khi thất thủ, sườn phải của lực lượng Kiev (phía nam Dnipropetrovsk và khu vực đông bắc của vùng Zaporizhia) sẽ bị cắt đứt khỏi tuyến đường xuyên tâm H-15 tại khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 11/9. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Lỗ hổng trong phòng tuyến Ukraine tại Dnipropetrovsk - Donetsk

Kênh Theti Mapping đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo phần phía nam biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Dnipropetrovsk - Donetsk tại khu vực kênh đào.

Có một khoảng trống rộng chừng 11km giữa sông Vovcha và tuyến phòng thủ liên hoàn thứ hai nhằm bảo vệ Zaporizhia, kéo dài đến tận phía nam Dnipropetrovsk.

Việc thiếu các tuyến phòng thủ kiên cố được chuẩn bị trước hoặc khu vực dân cư đã cản trở AFU ngăn chặn những cuộc xâm nhập ồ ạt của quân đội Nga, chẳng hạn như các đợt tấn công gần đây vào Novoselivka, Sosnivka và Novomykolaivka.

Khu vực này có một số khu định cư nhưng diện tích rất nhỏ, phần lớn nằm tách biệt với nhau (ngoài những con đường trải nhựa đơn lẻ, có thể bị RFAF gài mìn), và chúng bị tách biệt khỏi các nút hậu cần hoặc kho tàng lớn của Ukraine như Velykomykhailivka và Pokrovske do sông Vovcha.

Trong những tháng gần đây, các Lữ đoàn bộ binh cơ giới 36, 37, 57, 60, Lữ đoàn Xe tăng 5, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 336, Trung đoàn bộ binh cơ giới 131 và 394, cùng nhiều đơn vị khác của Moscow, đã chuyển hướng tập trung khai thác khoảng trống này. Tuy nhiên, phản ứng của Ukraine rất hạn chế, chỉ có Lữ đoàn cơ giới 110 và Trung đoàn xung kích 225 được tái triển khai trong những tuần gần đây.

Khoảng trống nông thôn này mang đến nhiều cơ hội cho các hướng tấn công của lực lượng Moscow trong tương lai. Tuyến phía bắc từ biên giới Dnipropetrovsk có thể được kết hợp với các cuộc tiến công trực diện để đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tuyến sông Yanchur. Chuỗi làng mạc chạy dọc theo sông Yanchur đóng vai trò là vùng đệm tối ưu để ngăn chặn mũi thọc sâu vào phía đông Hulyaipole.

Vì vậy, hãy chú ý đến khả năng RFAF sẽ chuyển hướng sang Zaporizhia trong trường hợp họ chiếm được thêm nhiều cánh đồng và làng mạc ở sườn phía bắc của chuỗi dân cư Zaporizhia và tuyến phòng thủ thứ nhất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba biên giới Donetsk - Dnipropetrovsk - Donetsk ngày 11/9. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 141 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 141 cuộc giao tranh, với 32 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 56 cuộc không kích, thả 90 quả bom dẫn đường, thực hiện 1.729 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử và 3.257 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các mũi tiến công của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk và Novopavlovsk.