Video tay súng bắn tỉa bỏ trốn sau ám sát đồng minh của Tổng thống Trump

Bóng đen trên nóc nhà vào thời điểm xảy ra vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: Dailymail).

Sau vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị bắn chết khi đang diễn thuyết trước khoảng 3.000 người tại khuôn viên một trường đại học ở bang Utah hôm 10/9, lực lượng an ninh của Mỹ đã bắt giữ 2 người thuộc diện nghi vấn. Tuy nhiên, 2 người này sau đó được xác định là không liên quan và được trả tự do ngay sau các cuộc thẩm vấn.

Giới chức trách đang truy lùng nghi phạm vụ ám sát, trong khi danh tính nghi phạm và động cơ ám sát vẫn chưa rõ.

Đoạn video về vụ ám sát tại Đại học Utah Valley cho thấy một bóng người nằm sấp trên nóc Trung tâm Losee, tòa nhà đối diện, cách vị trí của Kirk phát biểu khoảng 150m đến 200m.

Ngay khi nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi gục xuống vì bị bắn vào cổ, người mặc đồ đen này được nhìn thấy đứng dậy chạy băng qua mái nhà và biến mất, có lẽ trà trộn vào dòng người hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vợ của Kirk, Erika Frantzve, cùng con trai 3 tuổi và con gái 16 tháng tuổi, đã chứng kiến cảnh ông thiệt mạng, song không ai bị thương.

Thống đốc Utah, Spencer Cox, gọi đây là “một vụ ám sát chính trị” và khẳng định không có bằng chứng về tay súng thứ hai. Ông tuyên bố sẽ bắt được hung thủ bằng mọi giá và người này sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Khoảnh khắc nghi phạm bỏ trốn sau ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ (Video: Dailymail)

Theo lời các nhân chứng, sự kiện không có biện pháp an ninh và người tham dự cũng không bị kiểm tra vé. Có 6 sĩ quan cảnh sát được triển khai tại sự kiện thu hút khoảng 3.000 người này.

Một nhân chứng có tên Tyler McGettigan nói: “Tôi nghĩ khi đến đây sẽ phải qua khâu kiểm tra an ninh, nhưng thực tế không có. Không ai quét mã vạch hay mã QR cả. Không có chốt kiểm soát. Ai cũng có thể đi vào”.

Một sinh viên khác cho biết không có máy dò kim loại tại cổng vào. Nhiều người cũng xác nhận không có quy trình kiểm tra túi xách.

Cảnh sát trưởng Jeff Long thừa nhận sự kiện diễn ra trong khu vực mà Kirk đứng ở điểm thấp, xung quanh là các tòa nhà, và dù có sĩ quan chìm trong đám đông, việc ngăn chặn vụ việc vẫn thất bại.

Theo các báo cáo ban đầu, tay súng bắn tỉa chỉ bắn phát duy nhất để thực hiện vụ ám sát trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều này cho thấy đây là một tay súng bắn tỉa có nhiều năm kinh nghiệm.