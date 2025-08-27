Ông Donald Trump gửi thông điệp cứng rắn đến Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA).

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga sẽ không phải là bên duy nhất đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu không có tiến triển trong việc giải quyết xung đột.

“Hàng ngàn thanh niên, phần lớn là người trẻ, đang thiệt mạng mỗi tuần. Nếu tôi có thể ngăn điều đó, bằng trừng phạt, hoặc bằng một cơ chế thuế quan gây tổn hại lớn cho Nga hay Ukraine hay bất kỳ ai khác, thì tôi sẽ làm”, ông Trump tuyên bố.

Ông cũng nhắc lại sự sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế lên Moscow. “Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi có thể sử dụng các biện pháp kinh tế, bao gồm cả trừng phạt và thuế quan, đối với cả 2 bên để thúc đẩy họ đi đến một giải pháp. Nhưng sẽ không có chiến tranh thế giới thứ ba, tôi đảm bảo điều đó”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi cho người tiền nhiệm để cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra ngay từ đầu. “Không ai bước vào một cuộc chiến mà nghĩ rằng mình sẽ thua. Tôi chắc chắn Ukraine đã nghĩ họ sẽ thắng, rằng họ sẽ đánh bại một đối thủ lớn gấp 15 lần. Lẽ ra ông Joe Biden không nên để điều đó xảy ra”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ không còn cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine, nhưng tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh, Washington sẽ tập trung vào việc cung cấp vũ khí cho các nước NATO.

Mỹ đang tích cực bán thiết bị quân sự cho các đồng minh NATO, điều mà theo ông Trump, vừa giúp hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, vừa tránh việc chi ngân sách cho hỗ trợ trực tiếp Ukraine.

"Tôi muốn nói rằng chúng ta không còn tham gia vào việc tài trợ cho Ukraine, nhưng chúng ta tham gia vào tiến trình chấm dứt xung đột. Chúng ta bán tên lửa và vũ khí cho NATO với giá hàng triệu, hàng tỷ USD. Họ tài trợ cho toàn bộ cho Ukraine. Chúng ta không tài trợ gì cả. Và chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ cung cấp cho họ càng nhiều càng tốt", ông Trump cho biết.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nỗ lực thể hiện vai trò trung gian nhằm đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.

Bất chấp những nỗ lực này, đến nay, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev chưa đạt được nhiều tiến triển.

Ông Trump mới đây đã đặt ra thời hạn 2 tuần để đánh giá triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, từ đó quyết định bước đi tiếp theo: hoặc tăng cường lệnh trừng phạt, hoặc rút khỏi nỗ lực trung gian.