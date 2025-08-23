Ông Trump không hài lòng với các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Ông Trump không hài lòng việc Nga, Ukraine tấn công qua lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” về vụ tấn công gần đây của Nga nhằm vào một nhà máy điện tử có vốn đầu tư của Mỹ tại miền Tây Ukraine.

“Tôi đã nói với họ rằng tôi không hài lòng về chuyện đó. Và tôi cũng không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến này”, Tổng thống Trump cho biết trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục ngày 22/8.

Trước đó, hôm 21/8, một tên lửa Nga đã bắn trúng nhà máy điện tử thuộc sở hữu của công ty Mỹ Flex Ltd ở Mukachevo, miền Tây Ukraine. Nhà máy này vốn không sản xuất thiết bị quân sự và nằm xa chiến tuyến.

Trong một diễn biến khác, báo Magyar Nemzet của Hungary đưa tin, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tức giận trước các thông tin cáo buộc về vụ tấn công hôm 21/8 của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga. Đường ống này cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO.

Theo Magyar Nemzet, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chia sẻ một bản ghi chú từ Tổng thống Trump trong một nhóm Facebook kín dành cho những người ủng hộ ông.

"Ông Viktor, tôi không thích nghe điều này. Tôi rất tức giận về điều này. Hãy nói điều đó với Slovakia. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi", Tổng thống Trump viết trong bản ghi chú.

Trước đó, Thủ tướng Orban đã viết thư cho Tổng thống Trump để phàn nàn về các cuộc tấn công vào đường ống Druzhba và tác động của các cuộc tấn công này đối với hệ thống năng lượng của Hungary.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi hôm 22/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha, một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu, ở vùng Bryansk của Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary đã bị gián đoạn, sau khi Ukraine nhắm mục tiêu vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba.

Ông Trump đặt ra thời hạn với tiến trình hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Trump cảnh báo, Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga nếu trong vòng 2 tuần tới không đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

“Tôi sẽ phải đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, liệu đó có phải là các biện pháp trừng phạt quy mô lớn, hay thuế quan khổng lồ, hoặc cả 2, hoặc chúng ta sẽ không làm gì và nói rằng đây là cuộc chiến của các ông”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump trước đó cho biết đã bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hôm 15/8 tại Alaska và cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo Ukraine hôm 18/8.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nhấn mạnh hiện chưa có chương trình nghị sự nào cho một cuộc gặp như vậy. “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine khi chương trình nghị sự cho một hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng. Hiện tại thì chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng”, ông nêu rõ.

Phát biểu này lặp lại lập trường lâu nay của Moscow rằng một cuộc gặp cấp lãnh đạo là bất khả thi nếu chưa đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Khi được hỏi phản ứng của ông trước phát biểu của ông Lavrov, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem liệu ông Putin và ông Zelensky có thể làm việc cùng nhau không”.

Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông sẽ biết rõ trong vòng 2 tuần tới tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine sẽ đi theo hướng nào.

“Trong 2 tuần tới chúng ta sẽ biết nó sẽ đi theo chiều hướng nào, và tôi phải thật sự hài lòng”, ông nói.

Trước đó một ngày, ông cảnh báo, Mỹ có thể sẽ theo đuổi một chiến lược mới nếu Moscow và Kiev không đạt được thỏa thuận: “Chúng ta sẽ biết trong vòng 2 tuần tới liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó có lẽ chúng ta sẽ phải đi theo một hướng khác”.