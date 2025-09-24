Nga tung chiến thuật "độn thổ" vây bọc Ukraine ở pháo đài chiến lược

Binh sĩ Nga tác chiến ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Nhóm tác chiến Zapad của Nga đang hoàn thành nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Kupyansk ở vùng Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 23/9.

“Các đơn vị và lực lượng thuộc nhóm Zapad đang hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát thành phố Kupyansk", thông báo viết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã vây bọc khoảng 700 binh sĩ Ukraine tại Kupyansk và đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu 250 người trong số đó, đồng thời giành quyền kiểm soát 5.667 trong tổng số 8.667 tòa nhà ở thành phố.

“Hiện tại, quân Nga đã chặn một cụm quân lớn của đối phương từ phía bắc và phía tây, đưa họ vào thế gọng kìm. Nhiệm vụ chiến đấu vẫn đang tiếp tục để phong tỏa lực lượng Ukraine từ phía nam”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bước tiến của quân đội Nga ở Kupyansk có được nhờ chiến thuật "độn thổ", tức là sử dụng các công trình ngầm như đường ống nước, khí đốt để xâm nhập vào khu vực do Ukraine kiểm soát mà không phải xuyên trực diện qua các phòng tuyến kiên cố của đối phương.

Kupyansk được xem là thành trì then chốt của Bộ chỉ huy Ukraine nhằm duy trì kiểm soát phần phía đông vùng Kharkov, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng, nơi các tuyến tiếp vận cho cụm quân Ukraine ở bờ đông sông Oskil đi qua, phía Nga cho biết.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã biến Kupyansk thành một khu vực phòng thủ kiên cố, một “pháo đài” thực sự.

Các điểm nóng ở mặt trận phía Đông Ukraine (Ảnh: ISW).

Nga cho biết, nếu họ kiểm soát được Kupyansk, Moscow sẽ có cơ hội tiếp tục mở rộng cuộc tấn công sâu hơn vào vùng Kharkov, bao gồm theo hướng Izyum và Chuguev.

Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ giúp Nga mở ra tuyến đường trực tiếp đến Volchansk từ phía nam để gặp lực lượng tấn công của nhóm tác chiến Sever của Moscow.

Ngoài ra, việc giành quyền kiểm soát Kupyansk cũng sẽ cho phép quân đội Nga tiến tới các vị trí phòng thủ then chốt của quân Ukraine ở Donbass là Slavyansk và Kramatorsk, những mắt xích quan trọng của Kiev trong vành đai phòng thủ.

Nga nói thêm rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1.800 binh sĩ, 36 xe tăng và 2 bệ phóng pháo phản lực đa nòng tại Kupyansk trong tháng qua.

Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của Nga trên thực địa, cũng như các thiệt hại của Kiev mà Moscow nêu ra. Rất khó để xác minh thông tin do một phía của cuộc chiến công bố, vì đó có thể là chiến thuật về tâm lý.

Trước đó, lực lượng Ukraine tuyên bố đã cho nổ và làm ngập tuyến ống dẫn khí bỏ hoang mà phía Nga sử dụng để xâm nhập vào Kupyansk.

Ukraine cho biết, Nga vẫn chưa có đột phá mà đang sử dụng chiến thuật thâm nhập. Nga không tấn công trực diện vào thành phố mà tìm cách xâm nhập theo từng nhóm nhỏ vào khu vực ngoại ô phía bắc để tạo bàn đạp, tiến hành trinh sát.

Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Kiev thể hiện sự quyết tâm giữ vững trung tâm đường sắt này vì nó giữ vai trò then chốt đối với hệ thống hậu cần của Nga ở miền Đông Ukraine, đồng thời tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với phòng tuyến của Kiev ở Donbass.