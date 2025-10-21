Nga tiết lộ "tàu sân bay trên không" mới

Một UAV của Nga (Ảnh minh họa: Defense Express).

Hệ thống mới, có tên Siekira Prizrak (Rìu bóng ma), bao gồm 2 UAV, UAV nhiều cánh quạt Siekira và UAV cánh cố định Prizrak (Ghost).

"Cái UAV cánh quạt nâng UAV cánh cố định lên không trung, từ đó UAV cánh cố định được phóng khi đang bay. Cách tiếp cận mới này không chỉ tiết kiệm tới 20% điện năng pin thường tiêu tốn trong quá trình cất cánh mà còn làm cho quy trình phóng an toàn hơn. Sau khi thả máy bay, UAv cánh quạt có thể đồng thời hoạt động như một trạm trung chuyển để truyền tín hiệu từ bên điều khiển tới UAV cánh cố định đang làm nhiệm vụ", các nhà phát triển Nga khẳng định.

Theo các thông số kỹ thuật có sẵn, UAV Prizrak có thể hoạt động ở cự ly lên đến 120km và mang được tải trọng đầu đạn tới 3kg.

Theo Defense Express, yếu tố của kỹ thuật của hệ thống UAV này về bản chất là không mới và Nga cũng có các dự án tương tự trong quá khứ.

Về bản chất, đây là một “tàu mẹ UAV” nữa được dùng để mang và triển khai những UAV nhỏ hơn, một khái niệm thường được gọi là "tàu sân bay trên không" vì khả năng mang phóng UAV từ nền tảng "tàu mẹ" có thể bay. Ví dụ, Nga trước đây đã cải tiến UAV trinh sát Orlan-30 cho vai trò này.

Mặt khác, Ukraine cũng sử dụng các giải pháp tương tự, cả hệ thống phát triển trong nước như Hornet Queen và các nền tảng nước ngoài như Sparta của Quantum Systems, có khả năng đưa UAV tới cự ly lên tới 200km.

Dù vậy, điều đáng lưu ý rằng Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm những cách mới để mở rộng và đa dạng hóa nền tảng triển khai, cho phép hoạt động UAV hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm km phía sau tuyến đầu.

Từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, công nghệ UAV đã liên tục thay đổi, góp phần định hình cục diện chiến sự. Sự ra đời của những vũ khí giá rẻ nhưng uy lực đã khiến cách vận hành và chiến thuật của nhiều quân đội phải thay đổi để thích nghi.

Cuộc đua phát triển UAV giữa Nga và Ukraine gay cấn tới mức các bên cải tiến vũ khí này mỗi ngày, khiến phía còn lại cấp tập tìm biện pháp ứng phó, tạo ra thế "mèo vờn chuột" căng thẳng.