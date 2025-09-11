Vũ khí mồi nhử giúp Nga triển khai chiến thuật tấn công "bầy đàn"

UAV Gerbera của Nga (Ảnh: Avia-Pro).

Gerbera được chế tạo từ những vật liệu đơn giản như gỗ dán và xốp với chi phí sản xuất rất rẻ.

Về mặt kỹ thuật, Gerbera sở hữu sải cánh dài 2,5m và trọng lượng 18kg, có thể bay với vận độ tối đa lên tới 160km/h và hoạt động tốt trong phạm vi 600km. Mẫu UAV này còn được trang bị động cơ nhỏ gắn phía sau, tạo động lực giúp quay cánh quạt bằng gỗ, vừa đơn giản vừa tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nga thường sử dụng Gerbera như một phương tiện giá rẻ, có nhiệm vụ xác định trận địa và thu hút hỏa lực phòng không của đối phương. Trong thực chiến, dòng UAV này đóng vai trò mồi nhử, buộc lực lượng phòng không phía bên kia chiến tuyến phân tán hỏa lực khỏi các UAV Shahed tấn công chủ lực mang đầu đạn mạnh hơn.

Hiện nay, nhiều phiên bản Gerbera tiên tiến hơn, được trang bị đầu đạn nhẹ hoặc thiết bị trinh sát, đã xuất hiện, biến chúng trở thành những UAV tự sát hoàn chỉnh.

Trong số này có đầu nổ phá mảnh OFBCH-2.5, sử dụng thuốc nổ có sức công phá mạnh gấp 1,7 lần thuốc nổ TNT cùng khối lượng, và đầu nổ xuyên phá KZ-6 nặng khoảng 1,8kg có thể xuyên thủng thép cán đồng nhất dày 215mm hoặc bê tông dày hơn nửa mét.

Nhờ đó, hiệu quả của Gerbera không dừng lại ở chi phí thấp, mà còn đến từ khả năng thích ứng nhanh và chiến thuật sử dụng linh hoạt, khiến nó trở thành một trong những UAV gây nhiễu có tính thực chiến cao hàng đầu.

Loại máy bay này được phát triển tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan. Theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Gerbera có tổng hợp 3 chức năng gồm tấn công tự sát, trinh sát và mồi nhử.

Nhờ những tính năng này, Gerbera có khả năng phối hợp tấn công theo bầy đàn, nghĩa là phối hợp với các UAV khác để tăng hiệu quả trong các điều kiện tác chiến.

Các nguồn tin lưu ý rằng dưới lớp vỏ gỗ dán của máy bay không người lái có ăng-ten 3G và 4G, cũng như modem có thẻ SIM, mang lại cho chúng khả năng di động cao và khả năng điều khiển ở khoảng cách xa.

Andrey Chernyak, quan chức Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, từng nhận định giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10.000 USD và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét, khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận.

UAV đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều ra sức phát triển loại vũ khí này nhằm tìm cách giành ưu thế trên không với chi phí tương đối thấp so với các loại vũ khí khác.

Để đối phó với chiến thuật bầy đàn của Nga, Ukraine đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử quy mô lớn, nhằm ngắt tín hiệu vô tuyến của UAV, hoặc gây nhiễu bộ điều khiển khi nhiều UAV bay chệch mục tiêu. Trong thời gian qua, một số vụ việc UAV bay lệch khỏi hướng tấn công định sẵn đã xảy ra.

Ukraine cũng phát triển loại UAV đánh chặn nhằm tạo ra một phương án phòng thủ giá rẻ trước UAV Nga trong cuộc chiến tiêu hao để ngăn hệ thống phòng không đắt đỏ bị kéo căng và lãng phí tên lửa đánh chặn có giá hàng triệu USD.

Tố Uyên